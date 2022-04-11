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Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от боевиков, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022
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Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от боевиков, заявил Басурин
Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от боевиков, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022
Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от боевиков, заявил Басурин
Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских боевиков, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:32
2022-04-11T18:16
в мире
мариуполь
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских боевиков, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Ситуация по Мариуполю. Фактически город, там, где жилой массив, он освобожден", - сказал Басурин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782956519.html
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мариуполь
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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Басурин: Фактически жилой массив Мариуполя освобожден
Одиночные снайперы и разрозненные группы украинских боевиков ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. "Остались одиночные очаги в виде снайперов или военных, которые прячутся по подвалам в многоэтажных домах и периодически стреляют по гражданскому населению", - сказал Басурин.
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в мире, мариуполь, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:32 11.04.2022 (обновлено: 18:16 11.04.2022)
 
Жилой массив Мариуполя фактически освобожден от боевиков, заявил Басурин

Басурин: жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Жилой массив Мариуполя фактически освобождён от украинских боевиков, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Ситуация по Мариуполю. Фактически город, там, где жилой массив, он освобожден", - сказал Басурин.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Житель Левобережного района Мариуполя в разрушенном доме - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:36
Одиночные снайперы ведут огонь по мирным жителям Мариуполя, заявил Басурин
 
В миреМариупольЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)Владимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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