Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Старпом "Азов Конкорда" Ижевский сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Вид на Мариуполь
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны, рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.
"В порт приехал БТР с украинскими военными... Нам сказали, что судно остается в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры - вход и выход. Также были затоплены плавкраны", - сказал Ижевский.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.