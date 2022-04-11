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Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782956519.html
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны, рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:29
2022-04-11T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны, рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/pekhota-1782897058.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:29 11.04.2022
 
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя

Старпом "Азов Конкорда" Ижевский сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны, рассказал журналистам старший помощник судна "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.
"В порт приехал БТР с украинскими военными... Нам сказали, что судно остается в порту. После чего украинские военные на своих кораблях заминировали фарватеры - вход и выход. Также были затоплены плавкраны", - сказал Ижевский.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: командование бросило украинскую бригаду морской пехоты в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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