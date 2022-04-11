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Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782892317.html
Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин
Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022
Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин
заявил, что располагает информацией об иностранцах, воюющих на стороне украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, но не будет пока... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:02
2022-04-11T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
донецк (днр)
в мире
мариуполь
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. заявил, что располагает информацией об иностранцах, воюющих на стороне украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, но не будет пока обнародовать подробности до их подтверждения."Что касается информации об иностранцах, которые сейчас находятся на "Азовстали" (металлургический завод в Мариуполе, где сосредоточились силы украинских боевиков - ред.). Мы не хотим быть голословными. Такая информация у нас есть, но эта информация требует подтверждения. Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это все будет опубликовано. Та информация, которая на сегодня есть у нас, она подкреплена разведданными, но необходим более детальный фактаж и он, я не исключаю, появится немного позже", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста во время общения с представителями иностранных СМИ.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/maiupol-1782849824.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782791924.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
мариуполь
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донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, мариуполь, денис пушилин
13:02 11.04.2022
 
Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин

Глава ДНР Пушилин сообщил, что на стороне украинских боевиков в Мариуполе воюют иностранцы

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. заявил, что располагает информацией об иностранцах, воюющих на стороне украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, но не будет пока обнародовать подробности до их подтверждения.
"Что касается информации об иностранцах, которые сейчас находятся на "Азовстали" (металлургический завод в Мариуполе, где сосредоточились силы украинских боевиков - ред.). Мы не хотим быть голословными. Такая информация у нас есть, но эта информация требует подтверждения. Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это все будет опубликовано. Та информация, которая на сегодня есть у нас, она подкреплена разведданными, но необходим более детальный фактаж и он, я не исключаю, появится немного позже", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста во время общения с представителями иностранных СМИ.
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 10:03В мире
Порт Мариуполя освобожден на 80%, заявили в ДНР
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 18:45В мире
В Мариуполе удалось эвакуировать 47 моряков с заблокированных кораблей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)В миреМариупольДенис Пушилин
 
 
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