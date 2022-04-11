https://ria.ru/20220411/mariupol-1782892317.html

Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин

Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022

Украинским боевикам в Мариуполе помогают иностранцы, сообщил Пушилин

заявил, что располагает информацией об иностранцах, воюющих на стороне украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, но не будет пока... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:02

2022-04-11T13:02

2022-04-11T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

донецк (днр)

в мире

мариуполь

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625413_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a2a7e2fbe899b737db338391feca56e3.jpg

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. заявил, что располагает информацией об иностранцах, воюющих на стороне украинских боевиков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, но не будет пока обнародовать подробности до их подтверждения."Что касается информации об иностранцах, которые сейчас находятся на "Азовстали" (металлургический завод в Мариуполе, где сосредоточились силы украинских боевиков - ред.). Мы не хотим быть голословными. Такая информация у нас есть, но эта информация требует подтверждения. Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это все будет опубликовано. Та информация, которая на сегодня есть у нас, она подкреплена разведданными, но необходим более детальный фактаж и он, я не исключаю, появится немного позже", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста во время общения с представителями иностранных СМИ.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/maiupol-1782849824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782791924.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, мариуполь, денис пушилин