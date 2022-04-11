https://ria.ru/20220411/mariupol-1782842757.html

Басурин: некоторые страны попросят Россию создать коридор в Мариуполе

Басурин: некоторые страны попросят Россию создать коридор в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2022

Басурин: некоторые страны попросят Россию создать коридор в Мариуполе

В Донецкой народной республике не исключают, что ряд стран, в том числе Турция, Болгария и Франция будут пытаться убедить Россию создать коридоры, чтобы вывести РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:18

2022-04-11T09:18

2022-04-11T09:36

в мире

мариуполь

эдуард басурин

донецкая народная республика

россия

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франция

греция

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике не исключают, что ряд стран, в том числе Турция, Болгария и Франция будут пытаться убедить Россию создать коридоры, чтобы вывести из Мариуполя боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Давно не делаю прогнозов. Самое главное зачистить жилые кварталы, чтобы люди могли спокойно жить. Уничтожить всю тяжелую технику, чтобы они не могли бить по жилым кварталам. А дальше разбираться по ситуации, как их оттуда выкурить", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация в Мариуполе."Я думаю, это будет переговорным процессом - Франция, Турция, Греция. Может быть даже Болгария, потому что мне вчера звонили, болгары обеспокоены. Правда они были моряками, но кто знает? Есть же граждане, находящиеся в подвалах. Поэтому, думаю, будут пытаться убедить Россию чтобы создать коридоры и вывести оттуда лиц, которых бы никто не хотел видеть, что они там есть", - добавил Басурин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782778315.html

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, владимир путин, франция, греция