https://ria.ru/20220411/marinka-1782953834.html

Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки

Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки

Украинские боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта Марьинка на окраине Донецка, бои за поселок продолжаются, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:23

2022-04-11T17:23

2022-04-11T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта Марьинка на окраине Донецка, бои за поселок продолжаются, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/donbass-1781859165.html

украина

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, марьинка (донецкая область), эдуард басурин, ситуация в днр и лнр