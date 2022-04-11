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Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/marinka-1782953834.html
Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки
Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки
Украинские боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта Марьинка на окраине Донецка, бои за поселок продолжаются, сказал журналистам представитель... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:23
2022-04-11T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
марьинка (донецкая область)
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта Марьинка на окраине Донецка, бои за поселок продолжаются, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донецкая народная республика, марьинка (донецкая область), эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
17:23 11.04.2022 (обновлено: 17:26 11.04.2022)
 
Украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки

Представитель ДНР Басурин: украинские боевики не выпускают мирных жителей из Марьинки

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта Марьинка на окраине Донецка, бои за поселок продолжаются, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Процесс освобождения Марьинки идет. Из Марьинки (населенный пункт на окраине Донецка под контролем Киева - ред.) они сделали очередной укрепленный район. При этом людей оттуда опять не выпустили. Люди живут в подвалах", - сказал Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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