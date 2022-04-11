https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782976264.html

Минздрав работает над увеличением объемов препаратов от болезни Паркинсона

Минздрав работает над увеличением объемов препаратов от болезни Паркинсона - РИА Новости, 11.04.2022

Минздрав работает над увеличением объемов препаратов от болезни Паркинсона

Минздрав России прорабатывает вопрос увеличения объемов производства и поставок препаратов для лечения болезни Паркинсона, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:54

2022-04-11T18:54

2022-04-11T19:38

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Минздрав России прорабатывает вопрос увеличения объемов производства и поставок препаратов для лечения болезни Паркинсона, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с Леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона.В России в обороте находятся более 888 тысяч упаковок препаратов с леводопой для пациентов с болезнью Паркинсона, сообщил Минздрав России."По данным Росздравнадзора, на сегодняшний день в гражданском обороте в нашей стране находятся более 888 тысяч упаковок препаратов с МНН "ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД", "ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА", "ЛЕВОДОПА+ЭНТАКАПОН+КАРБИДОПА". При этом средний годовой объем ввода в гражданский оборот по этим препаратам составляет около 1,3 миллиона упаковок", - говорится в сообщении.Минздрав РФ получил документы на перерегистрацию цены на ряд лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минздрав России совместно с ФАС оперативно обрабатывают заявления производителей лекарств о перерегистрации цены на препараты, включенные в ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.). Процедура максимально ускорена, но для ее начала требуется заявление производителя. В настоящее время в Минздрав России поступили документы на перерегистрацию цены на лекарственные препараты Бензиэль, Леводопа+Бенсеразид и Синдопа, которые рассматриваются в соответствии с процедурами", - говорится в сообщении.В Минздраве отметили, что производители лекарственных препаратов Леводопа/Бенсеразид-Тева, Наком и Сталево не обращались в Минздрав России по вопросу перерегистрации предельной отпускной цены с 2020 года.Также не поступало такого заявления и от компании Ф.Хоффманн-Ля Рош относительно препарата Мадопар. Последний раз цена на него была перерегистрирована на основе данных экономического анализа ФАС в мае 2021 года.В Минздраве уточнили, что с 2010 года производители получили право обратиться в министерство с заявлением на перерегистрацию предельной отпускной цены на уровень инфляции. С 2020 года также предоставлено право обратиться с заявлением о дефектуре препарата или риске его возникновения."Следует отметить, что при регистрации/перерегистрации цены экономический анализ проводится в том числе и путем оценки стоимости лекарственного препарата в 12 иностранных государствах", - пояснили в министерстве. При обращении с заявлением о наличии дефектуры лекарства с марта 2022 года экономический анализ проводится с учетом курса национальной валюты страны производителя за один календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления (раньше за 30 месяцев).В министерстве также добавили, что перерегистрация предельной отпускной цены носит заявительный характер, то есть производитель сам решает вопрос о необходимости изменения цены на препарат.

https://ria.ru/20220411/lekarstv-1782898479.html

https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782290801.html

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)