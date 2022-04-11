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Лавров: слова президента ФРГ о "преступлениях" России будут на его совести - РИА Новости, 11.04.2022
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Лавров: слова президента ФРГ о "преступлениях" России будут на его совести
Лавров: слова президента ФРГ о "преступлениях" России будут на его совести - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров: слова президента ФРГ о "преступлениях" России будут на его совести
Заявления президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, что власти России нужно привлечь к ответственности за "преступления" на Украине, останутся на его совести,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:46
2022-04-11T14:46
россия
владимир путин
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей лавров
германия
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, что власти России нужно привлечь к ответственности за "преступления" на Украине, останутся на его совести, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несколько дней назад в интервью его (Штайнмайера) спросили, надо ли отдавать под международный трибунал, объявлять военными преступниками представителей российского руководства, начиная с президента, министра иностранных дел, он ответил утвердительно, по сути дела, сказал, что все, кто отвечает за военную операцию, все, кто отвечает за политические решения, конечно, должны нести ответственность. Но это я оставляю на его совести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Глава МИД также выразил уверенность в том, что "факты о том, кто совершает преступления пробьют себе дорогу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Согласно статистике Минобороны РФ на 8 апреля, с начала операции уничтожено 83% танков и других бронированных машин Украины (2019 из 2416), 82% военных самолетов (125 из 152), 65% парка вертолетов (97 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.
https://ria.ru/20220411/kramatorsk-1782910047.html
https://ria.ru/20220411/rossiya-1782907611.html
россия
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, владимир путин, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, германия, франк-вальтер штайнмайер
14:46 11.04.2022
 
Лавров: слова президента ФРГ о "преступлениях" России будут на его совести

Лавров: слова президента ФРГ о "военных преступлениях" России останутся на его совести

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, что власти России нужно привлечь к ответственности за "преступления" на Украине, останутся на его совести, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несколько дней назад в интервью его (Штайнмайера) спросили, надо ли отдавать под международный трибунал, объявлять военными преступниками представителей российского руководства, начиная с президента, министра иностранных дел, он ответил утвердительно, по сути дела, сказал, что все, кто отвечает за военную операцию, все, кто отвечает за политические решения, конечно, должны нести ответственность. Но это я оставляю на его совести", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
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Глава МИД также выразил уверенность в том, что "факты о том, кто совершает преступления пробьют себе дорогу".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Согласно статистике Минобороны РФ на 8 апреля, с начала операции уничтожено 83% танков и других бронированных машин Украины (2019 из 2416), 82% военных самолетов (125 из 152), 65% парка вертолетов (97 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.
 
РоссияВладимир ПутинКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровГерманияФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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