https://ria.ru/20220411/krym-1782933279.html
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму - РИА Новости, 11.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:06
2022-04-11T16:06
2022-04-11T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины... Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным СК, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке прервано электроснабжение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, ситуация в днр и лнр
16:06 11.04.2022 (обновлено: 16:11 11.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму