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Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/krym-1782933279.html
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму - РИА Новости, 11.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:06
2022-04-11T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины... Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным СК, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке прервано электроснабжение.
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происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, ситуация в днр и лнр
16:06 11.04.2022 (обновлено: 16:11 11.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины... Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным СК, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке прервано электроснабжение.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 01:39
На севере Крыма сбили украинский беспилотник, сообщил источник
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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