https://ria.ru/20220411/krym-1782933279.html

Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму

Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму - РИА Новости, 11.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в поселок в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:06

2022-04-11T16:06

2022-04-11T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда со стороны Украины в посёлок в Крыму, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего со стороны Украины... Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным СК, в населенном пункте взорвался попавший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке прервано электроснабжение.

https://ria.ru/20220411/bespilotnik-1782824297.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, ситуация в днр и лнр