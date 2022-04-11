https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782887403.html
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7%
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7% - РИА Новости, 11.04.2022
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7%
Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 14,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:46
2022-04-11T12:46
2022-04-11T12:46
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 14,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 13 субъектах, в том числе в восьми регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID за неделю в России снизился на 25,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 65,24 и снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Рост заболеваемости отмечен в 5 субъектах, в том числе в 2 регионах увеличение более чем в среднем по стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7%
В России показатель госпитализаций с коронавирусом за неделю снизился на 14,7 процента
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 14,7%, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 13 субъектах, в том числе в восьми регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России
.
Показатель заболеваемости COVID за неделю в России снизился на 25,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 65,24 и снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Рост заболеваемости отмечен в 5 субъектах, в том числе в 2 регионах увеличение более чем в среднем по стране.