https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782887403.html

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7%

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7% - РИА Новости, 11.04.2022

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 14,7%

Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 14,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:46

2022-04-11T12:46

2022-04-11T12:46

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирусы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 14,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 13 субъектах, в том числе в восьми регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID за неделю в России снизился на 25,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 65,24 и снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Рост заболеваемости отмечен в 5 субъектах, в том числе в 2 регионах увеличение более чем в среднем по стране.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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