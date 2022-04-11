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В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19, на 4,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:32
2022-04-11T12:32
2022-04-11T12:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19, на 4,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 11 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1390 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,6%", - говорится в сообщении.Рост количества госпитализаций произошёл в 31 субъекте, снижение - в 42. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.За сутки в России выявлено 11 855 новых случаев COVID-19, умерли 248 человек.Согласно сообщению, выздоровели за сутки 26 755 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 10 апреля."Выявлено 11 855 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 248 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:32 11.04.2022 (обновлено: 12:33 11.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 11 855 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19, на 4,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 11 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1390 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,6%", - говорится в сообщении.
Рост количества госпитализаций произошёл в 31 субъекте, снижение - в 42. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.
За сутки в России выявлено 11 855 новых случаев COVID-19, умерли 248 человек.
Согласно сообщению, выздоровели за сутки 26 755 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 10 апреля.
"Выявлено 11 855 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 248 человек", - говорится в сообщении.