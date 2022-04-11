https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782883199.html

В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2022

В России за сутки госпитализировали 1390 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19, на 4,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:32

2022-04-11T12:32

2022-04-11T12:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1390 человек с COVID-19, на 4,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 11 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1390 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,6%", - говорится в сообщении.Рост количества госпитализаций произошёл в 31 субъекте, снижение - в 42. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.За сутки в России выявлено 11 855 новых случаев COVID-19, умерли 248 человек.Согласно сообщению, выздоровели за сутки 26 755 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 10 апреля."Выявлено 11 855 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 248 человек", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19