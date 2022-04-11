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Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов - РИА Новости, 11.04.2022
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:08
2022-04-11T07:08
2022-04-11T07:08
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.По словам мэра, все проблемы удалось быстро устранить и подготовить арену для приема посетителей."Это так наша бывшая киевская власть, преступная киевская власть, так "заботится" о наших жителях. Но им это не удалось, ледовую арену сохранили и устранили все неполадки. И дети как катались на коньках, так и будут кататься, и в бассейне плавать, и спортом заниматься, и учиться, и летом еще на море поедут отдыхать. Все будет замечательно", — отметила глава города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
Мэр Мелитополя Данильченко: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь
находится под контролем российской армии с 24 февраля.
"С киевской стороны представители компании, которые делали нам программное обеспечение для управления ледовой ареной, была сделана, я считаю, диверсия. Мы открыли двери, чтобы в первую очередь дети могли кататься на коньках. Снизили цены, чтобы детям было чем заняться сейчас. На следующий день из Киева, я считаю, что это был приказ киевской власти, ледовую арену просто отрезали от системы жизнеобеспечения. И надеялись на то, что мы с этим не справимся и ее придется закрыть", — сказала Данильченко.
По словам мэра, все проблемы удалось быстро устранить и подготовить арену для приема посетителей.
"Это так наша бывшая киевская власть, преступная киевская власть, так "заботится" о наших жителях. Но им это не удалось, ледовую арену сохранили и устранили все неполадки. И дети как катались на коньках, так и будут кататься, и в бассейне плавать, и спортом заниматься, и учиться, и летом еще на море поедут отдыхать. Все будет замечательно", — отметила глава города.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины
", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.