Рейтинг@Mail.ru
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/kompleksy-1782831582.html
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов - РИА Новости, 11.04.2022
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов
Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:08
2022-04-11T07:08
в мире
владимир путин
россия
мелитополь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982f1a13b20291ff778b7bd4c3097004.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.По словам мэра, все проблемы удалось быстро устранить и подготовить арену для приема посетителей."Это так наша бывшая киевская власть, преступная киевская власть, так "заботится" о наших жителях. Но им это не удалось, ледовую арену сохранили и устранили все неполадки. И дети как катались на коньках, так и будут кататься, и в бассейне плавать, и спортом заниматься, и учиться, и летом еще на море поедут отдыхать. Все будет замечательно", — отметила глава города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/shkoly-1782822938.html
россия
мелитополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442916_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_36622f4f304c2d73ff19dbd741673fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина
07:08 11.04.2022
 
Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов

Мэр Мелитополя Данильченко: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.

"С киевской стороны представители компании, которые делали нам программное обеспечение для управления ледовой ареной, была сделана, я считаю, диверсия. Мы открыли двери, чтобы в первую очередь дети могли кататься на коньках. Снизили цены, чтобы детям было чем заняться сейчас. На следующий день из Киева, я считаю, что это был приказ киевской власти, ледовую арену просто отрезали от системы жизнеобеспечения. И надеялись на то, что мы с этим не справимся и ее придется закрыть", — сказала Данильченко.

По словам мэра, все проблемы удалось быстро устранить и подготовить арену для приема посетителей.
"Это так наша бывшая киевская власть, преступная киевская власть, так "заботится" о наших жителях. Но им это не удалось, ледовую арену сохранили и устранили все неполадки. И дети как катались на коньках, так и будут кататься, и в бассейне плавать, и спортом заниматься, и учиться, и летом еще на море поедут отдыхать. Все будет замечательно", — отметила глава города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник Росгвардии и дети в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
01:07
В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады
 
В миреВладимир ПутинРоссияМелитопольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала