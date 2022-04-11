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Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов

Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов - РИА Новости, 11.04.2022

Мэр Мелитополя: Киев препятствовал работе детских спортивных комплексов

Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:08

2022-04-11T07:08

2022-04-11T07:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Киевские власти проводили диверсии, чтобы помешать работе детских спортивных комплексов в Мелитополе, но сейчас все объекты работают исправно, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.По словам мэра, все проблемы удалось быстро устранить и подготовить арену для приема посетителей."Это так наша бывшая киевская власть, преступная киевская власть, так "заботится" о наших жителях. Но им это не удалось, ледовую арену сохранили и устранили все неполадки. И дети как катались на коньках, так и будут кататься, и в бассейне плавать, и спортом заниматься, и учиться, и летом еще на море поедут отдыхать. Все будет замечательно", — отметила глава города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/shkoly-1782822938.html

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мелитополь

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в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина