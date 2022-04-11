Подвиг уроженца Татарстана увековечили в мурале на доме в Казани
CC BY 4.0 / Марат Мугинов / Официальный портал органов местного самоуправления города Казани / Мурал в память о Герое России Дамире Исламове на фасаде одного из жилых домов во 2-м Военном городке в Казани
КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Память погибшего на Украине уроженца Татарстана Дамира Исламова увековечили в картине на одном из домов в Казани, сообщило агентство по печати и массовым коммуникациям республики.
В конце марта президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о гибели Исламова в ходе спецоперации по демилитаризации Украины и присвоении ему звания Героя России. Старший лейтенант Исламов учился в Казанском танковом училище, погиб 7 марта, выполняя боевое задание. Экипаж танка под его командованием во время штурма укрепрайона противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР вступил в бой с пятью танками противника и уничтожил четыре из них, но был подбит. Весь экипаж танка погиб.
"Огромный мурал в память о погибшем во время проведения спецоперации на Украине Дамире Исламове появился на стене дома в военном городке Казанского танкового училища, где после окончания школы учился уроженец Лениногорска", - говорится в сообщении.
Мурал на торцевой стене дома нарисовал татарстанский художник Азат Алеев. Решение об увековечении памяти о Герое России было принято управлением культуры Казани совместно с Казанским высшим танковым командным училищем. Разработка эскиза началась около двух недель назад, в минувший четверг художник приступил к его нанесению на стену дома.
"Идея создать мурал принадлежит танковому училищу и мне. Я вдохновлен подвигом Исламова и горжусь им. Такие люди нужны нашей стране", - сказал Алеев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".