https://ria.ru/20220411/iskusstvo-1782832850.html

Ньюйоркцы разошлись во мнениях о российской политике и культуре

Ньюйоркцы разошлись во мнениях о российской политике и культуре - РИА Новости, 11.04.2022

Ньюйоркцы разошлись во мнениях о российской политике и культуре

Зрители "Метрополитен-опера", пришедшие в воскресенье послушать оперу "Евгений Онегин", разошлись во мнениях о том, стоит ли в отношениях с Россией на фоне... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:26

2022-04-11T07:26

2022-04-11T07:26

россия

великобритания

денис мацуев

метрополитен-опера

петр бечала

дмитрий хворостовский

в мире

нью-йорк

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НЬЮ-ЙОРК, 11 апр — РИА Новости. Зрители "Метрополитен-опера", пришедшие в воскресенье послушать оперу "Евгений Онегин", разошлись во мнениях о том, стоит ли в отношениях с Россией на фоне событий на Украине мешать политику и искусство, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье прошел очередной спектакль "Евгений Онегин" на музыку Петра Чайковского. (Предыдущие прошли 2 и 7 апреля). Последний из четырех спектаклей, запланированных в "Метрополитен-опера", состоится 14 апреля. Партии исполняются на русском языке. Эта постановка является совместной работой "Метрополитен-опера" и Английской национальной оперы. Премьера состоялась в 2013 году. Главную мужскую партию Онегина исполняет российский баритон Игорь Головатенко. На роль заглавной женской роли — Татьяны — приглашена американская певица (сопрано) Айлин Перес. Ранее эту партию исполняла Анна Нетребко. Партию Ленского исполняет польский тенор Петр Бечала.На фоне массового расторжения контрактов с российскими культурными деятелями в Европе и США, корреспондент РИА Новости пообщался с ценителями русской классики в "Метрополитен-опера" о том, насколько это, по их мнению, справедливо. (Только в Нью-Йорке концертный зал "Карнеги-Холл" объявил, что отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева).Сегодня в зале можно было слышать русскую речь не только со сцены — послушать Онегина пришло множество выходцев из России и Советского Союза.Как рассказала РИА Новости одна из сотрудниц театра, "Метрополитен-опера" вообще пользуется популярностью у русскоговорящей аудитории, независимо от того, есть ли в репертуаре русская классика. "Видимо, это благодаря тому, что люди (выходцы из РФ — ред.), начитаны, слушают классику, знают Пушкина. Пуччини очень любят", — поделилась она.По ее мнению, политический кризис в отношениях Запада и России никак не отразился на притоке русскоязычной аудитории, да и на отношении к русской культуре и искусству в целом.С ней не согласилась профессор Линда Милтон, которая также посетила спектакль в воскресенье.Она заявила, что запрет ряда западных площадок выступать российским дирижерам, пианистам и в целом людям искусства "за гранью рациональных и цивилизационных норм"."Это нарушает абсолютно любое проявление свободы. Тем более, смешивать политику с искусством — это неприемлемо и напоминает фашистскую Германию", — заявила РИА Новости Милтон.Отвечая на вопрос, страдает ли российское искусство от политических разногласий Москвы и Запада, профессор указала, что "в первую очередь страдает мир вне России, потому что русские артисты и музыканты — это главная сила на Западе в искусстве"."И, конечно, это безусловно отражается на судьбе и карьере русских музыкантов. Это совершенно незаслуженная война против людей, которые никакого отношения к политике не имеют — ни активного, ни пассивного, и должны продолжать свое искусство, пока они живы", — заключила Милтон.Другой житель Нью-Йорка, представившийся Джеймсом Биарнсом, выразил непонимание в связи с запретами на выступление российских артистов."Я не понимаю этого. Я не думаю, что искусство и политику нужно смешивать. И если есть артист или дирижер, который четко сказал, что-то против защиты прав человека или что-то заслуживающее наказания, думаю, в таком случае справедливо не давать им выступать. Но неправильно вводить запрет как норму. Я не согласен", — заявил он, признавшись при этом, что является фанатом Гергиева и много раз его видел.Но не все пришедшие разделяют их мнение. Мужчина, пожелавший остаться неназванным, заявил, что артисты, "которые открыто поддерживали (президента РФ — ред.) Владимира Путина, такие как Гергиев и Нетребко, находятся в сложном положении". Собеседник агентства убежден, что артисты, подобные Гергиеву и Нетребко, должны высказаться против действий России на Украине.Другая зрительница, также пожелавшая остаться неназванной, выразила мнение, что "если Нетребко хочет здесь петь, ей следовало бы" выразить сожаление в связи с действиями российских военных. "Думаю, это не следует разделять", — добавила она.Женщина по имени Диана заявила РИА Новости, что "культура всегда должна быть вне политики". "Да, мир должен быть во всем мире, но культура вне политики. Просто так взять и отменить человеку выступление – это несправедливо. Я собиралась сделать маме подарок на день рождения – она любит Анну Нетребко. В мае, если я не ошибаюсь, должна была быть здесь опера, захожу, а ее отменили", — рассказала жительница Нью-Йорка. В начале марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Женщина по имени Дженн довольна сегодняшним представлением. Она уже в пятый раз прослушала "Евгения Онегина". Призналась, что очень любила Онегина в исполнении Дмитрия Хворостовского.Дженн убеждена, что политику нельзя примешивать к культуре. Женщина заявила, что разочарована отменой концертов Гергиева в Нью-Йорке. "Он прекрасен, он великий артист", — добавила она."Я не особо много знаю о нем, но я знаю, что они не разрешают ему выступать", —заявил РИА Новости один из зрителей сегодняшнего спектакля.Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из своих программ сочинения русских композиторов. В частности, как сообщала Independent, Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался исполнять увертюры Чайковского. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают власти РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

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россия, великобритания, денис мацуев, метрополитен-опера, петр бечала, дмитрий хворостовский, в мире, нью-йорк