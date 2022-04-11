https://ria.ru/20220411/investory-1782981470.html

Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов

Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов - РИА Новости, 11.04.2022

Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов

Москва остается привлекательным городом для инвесторов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:22

2022-04-11T19:22

2022-04-11T19:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

экспорт

инвесторы

владислав овчинский

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва остается привлекательным городом для инвесторов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что у Москвы есть два глобальных направления взаимодействия: первое бурно развивающееся направление - поставка импортного сырья и локализация производств на территории города посредством иностранных инвестиций, второе – экспорт сырья за рубеж, только за 2021 год экспорт составил больше 33 миллиардов долларов, и в этом году темпы не снижаются."С иностранными инвестициями город будет работать в прежнем режиме, как работал раньше, с теми инвесторами, которые хотят работать в нашей стране", - добавил глава департамента.

https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика, экспорт, инвесторы, владислав овчинский