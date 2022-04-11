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Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов - РИА Новости, 11.04.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220411/investory-1782981470.html
Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов
Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов - РИА Новости, 11.04.2022
Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов
Москва остается привлекательным городом для инвесторов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:22
2022-04-11T19:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
экспорт
инвесторы
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва остается привлекательным городом для инвесторов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что у Москвы есть два глобальных направления взаимодействия: первое бурно развивающееся направление - поставка импортного сырья и локализация производств на территории города посредством иностранных инвестиций, второе – экспорт сырья за рубеж, только за 2021 год экспорт составил больше 33 миллиардов долларов, и в этом году темпы не снижаются."С иностранными инвестициями город будет работать в прежнем режиме, как работал раньше, с теми инвесторами, которые хотят работать в нашей стране", - добавил глава департамента.
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москва, экономика, экспорт, инвесторы, владислав овчинский
19:22 11.04.2022
 

Владислав Овчинский: Москва остается привлекательным городом для инвесторов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва остается привлекательным городом для инвесторов, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"У нас достаточно серьезное взаимодействие складывается с дружественными странами, и естественно мы продолжаем быть привлекательным городом для инвесторов, для тех стран, которые не закрыли себя от нас, от России", - сказал Овчинский в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что у Москвы есть два глобальных направления взаимодействия: первое бурно развивающееся направление - поставка импортного сырья и локализация производств на территории города посредством иностранных инвестиций, второе – экспорт сырья за рубеж, только за 2021 год экспорт составил больше 33 миллиардов долларов, и в этом году темпы не снижаются.
"С иностранными инвестициями город будет работать в прежнем режиме, как работал раньше, с теми инвесторами, которые хотят работать в нашей стране", - добавил глава департамента.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономикаЭкспортИнвесторыВладислав Овчинский
 
 
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