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Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России - РИА Новости, 11.04.2022
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Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России
Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России - РИА Новости, 11.04.2022
Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России
Минфин РФ рекомендовал российским компаниям при платежах по долгу в первую очередь рассчитываться с российскими инвесторами, и только затем — с иностранными... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:55
2022-04-11T00:55
экономика
россия
в мире
инвестиции
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ рекомендовал российским компаниям при платежах по долгу в первую очередь рассчитываться с российскими инвесторами, и только затем — с иностранными держателями бумаг, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".По его словам, Минфин РФ видит случаи, когда западные банки при поступлении платежей за внешние еврооблигации компаний руководствуются двойными стандартами. "А именно: внешним кредиторам платят в полном объеме, российским держателям бумаг деньги не доходят. Эта ситуация сложилась за последние две недели", — сказал Силуанов."Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг", — подчеркнул глава Минфина.При этом полностью запрещать компаниям платить по внешним долгам в валюте Силуанов считает нецелесообразным. "Курица, которая несет золотые яйца, должна рассчитываться по своим долгам", — заявил глава Минфина.Власти, по его словам, создали специальную комиссию, которая включает представителей Банка России, руководящих работников правительства и администрации президента. "Комиссия рассматривает вопросы оплаты долгов нашими компаниями, в основном это экспортеры", — сообщил Силуанов.В России сейчас действуют ограничения на вывод валюты за рубеж, однако для обслуживания внешних обязательств экспортеров власти делают исключения. "К нам поступают такие обращения, и если мы видим, что сохраняется экспортная выручка, что продукция этих экспортеров востребована западными странами, что ее приобретают, мы, как правило, рекомендуем и разрешаем осуществлять платежи по корпоративным обязательствам", — сказал министр.
https://ria.ru/20220411/defolt-1782818350.html
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экономика, россия, в мире, инвестиции, москва, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
00:55 11.04.2022
 
Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России

Силуанов: Минфин рекомендовал бизнесу сначала рассчитываться с инвесторами из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ рекомендовал российским компаниям при платежах по долгу в первую очередь рассчитываться с российскими инвесторами, и только затем — с иностранными держателями бумаг, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".
По его словам, Минфин РФ видит случаи, когда западные банки при поступлении платежей за внешние еврооблигации компаний руководствуются двойными стандартами. "А именно: внешним кредиторам платят в полном объеме, российским держателям бумаг деньги не доходят. Эта ситуация сложилась за последние две недели", — сказал Силуанов.
"Мы в этом случае рекомендуем перед тем, как оплатить внешние обязательства, сначала заплатить нашим держателям бумаг, а остаток средств для внешних кредиторов уже отправлять в клиринговые агентства западных стран", — заявил он.
"Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг", — подчеркнул глава Минфина.
При этом полностью запрещать компаниям платить по внешним долгам в валюте Силуанов считает нецелесообразным. "Курица, которая несет золотые яйца, должна рассчитываться по своим долгам", — заявил глава Минфина.
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Власти, по его словам, создали специальную комиссию, которая включает представителей Банка России, руководящих работников правительства и администрации президента. "Комиссия рассматривает вопросы оплаты долгов нашими компаниями, в основном это экспортеры", — сообщил Силуанов.
В России сейчас действуют ограничения на вывод валюты за рубеж, однако для обслуживания внешних обязательств экспортеров власти делают исключения. "К нам поступают такие обращения, и если мы видим, что сохраняется экспортная выручка, что продукция этих экспортеров востребована западными странами, что ее приобретают, мы, как правило, рекомендуем и разрешаем осуществлять платежи по корпоративным обязательствам", — сказал министр.
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ЭкономикаРоссияВ миреИнвестицииМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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