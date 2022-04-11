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ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам - РИА Новости, 11.04.2022
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ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам - РИА Новости, 11.04.2022
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам
Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:27
2022-04-11T17:27
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ.В документе, опубликованном регулятором в понедельник, отмечается, что значение инфляции на конец 2021 года в РФ составило 8,4%. Это выше цели Банка России, и задачей на 2022 год должно было бы стать возвращение инфляции к цели 4%, указывает ЦБ."Но сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Это необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта. К цели инфляция вернется в 2024 году", - говорится в документе.
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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф)
17:27 11.04.2022
 
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам

Центробанк ожидает, что инфляция в России вернется к четырем процентам в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ.
В документе, опубликованном регулятором в понедельник, отмечается, что значение инфляции на конец 2021 года в РФ составило 8,4%. Это выше цели Банка России, и задачей на 2022 год должно было бы стать возвращение инфляции к цели 4%, указывает ЦБ.
"Но сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Это необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта. К цели инфляция вернется в 2024 году", - говорится в документе.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 19:45
В России ускорилась инфляция
 
ЭкономикаИнфляцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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