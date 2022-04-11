https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782935338.html

ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам

ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам - РИА Новости, 11.04.2022

ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам

Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:27

2022-04-11T17:27

2022-04-11T17:27

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588244982_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_e722d795b1512d97a9cdef1f35ce1395.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ.В документе, опубликованном регулятором в понедельник, отмечается, что значение инфляции на конец 2021 года в РФ составило 8,4%. Это выше цели Банка России, и задачей на 2022 год должно было бы стать возвращение инфляции к цели 4%, указывает ЦБ."Но сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Это необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта. К цели инфляция вернется в 2024 году", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220408/inflyatsiya-1782603833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф)