https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782935338.html
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам - РИА Новости, 11.04.2022
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам
Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:27
2022-04-11T17:27
2022-04-11T17:27
экономика
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ.В документе, опубликованном регулятором в понедельник, отмечается, что значение инфляции на конец 2021 года в РФ составило 8,4%. Это выше цели Банка России, и задачей на 2022 год должно было бы стать возвращение инфляции к цели 4%, указывает ЦБ."Но сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Это необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта. К цели инфляция вернется в 2024 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220408/inflyatsiya-1782603833.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ оценил, когда инфляция в России вернется к четырем процентам
Центробанк ожидает, что инфляция в России вернется к четырем процентам в 2024 году