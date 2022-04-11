https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782875618.html

Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века

Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века - РИА Новости, 11.04.2022

Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века

Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:59

2022-04-11T11:59

2022-04-11T12:16

экономика

чехия

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в понедельник Чешское статуправление (ЧСУ)."Потребительские цены в марте этого года в республике возросли по сравнению с мартом 2021 года на 12,7%", - говорится в сообщении ЧСУ."Самый высокий рост зарегистрирован у автомобильного топлива, которое продавалось примерно на 50% дороже, чем годом ранее. Литр самого популярного бензина Natural 95 продавался, в среднем, за 44,5 кроны (около 2 долларов), а литр дизельного топлива – за 47 крон (около 2,1 доллара). При этом цена электричества для населения возросла по сравнению с мартом 2021 года на 24,7%, газа – на 37,7%, ремонтно-бытовых услуг и товаров – на 16,4%", - уточняет управление.Среди отдельных видов продовольственных товаров самый высокий рост цен зафиксирован у масла – 31,9%, муки – 30,3%, картофеля – 21,4% молока – 20,1%.Также заметно подорожала одежда, на 20%, и обувь – на 15,4%.

https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html

чехия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, чехия, санкции в отношении россии