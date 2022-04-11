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Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века - РИА Новости, 11.04.2022
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Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века
Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века - РИА Новости, 11.04.2022
Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века
Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:59
2022-04-11T12:16
экономика
чехия
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в понедельник Чешское статуправление (ЧСУ)."Потребительские цены в марте этого года в республике возросли по сравнению с мартом 2021 года на 12,7%", - говорится в сообщении ЧСУ."Самый высокий рост зарегистрирован у автомобильного топлива, которое продавалось примерно на 50% дороже, чем годом ранее. Литр самого популярного бензина Natural 95 продавался, в среднем, за 44,5 кроны (около 2 долларов), а литр дизельного топлива – за 47 крон (около 2,1 доллара). При этом цена электричества для населения возросла по сравнению с мартом 2021 года на 24,7%, газа – на 37,7%, ремонтно-бытовых услуг и товаров – на 16,4%", - уточняет управление.Среди отдельных видов продовольственных товаров самый высокий рост цен зафиксирован у масла – 31,9%, муки – 30,3%, картофеля – 21,4% молока – 20,1%.Также заметно подорожала одежда, на 20%, и обувь – на 15,4%.
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экономика, чехия, санкции в отношении россии
11:59 11.04.2022 (обновлено: 12:16 11.04.2022)
 
Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня за четверть века

Инфляция в Чехии достигла самого высокого уровня почти за 24 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град
Вид на Пражский Град - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на Пражский Град
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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Годовой уровень инфляции в Чехии по итогам марта достиг 12,7%, что стало самым высоким показателем с мая 1998 года, когда она достигла 13%, сообщило в понедельник Чешское статуправление (ЧСУ).
"Потребительские цены в марте этого года в республике возросли по сравнению с мартом 2021 года на 12,7%", - говорится в сообщении ЧСУ.
"Самый высокий рост зарегистрирован у автомобильного топлива, которое продавалось примерно на 50% дороже, чем годом ранее. Литр самого популярного бензина Natural 95 продавался, в среднем, за 44,5 кроны (около 2 долларов), а литр дизельного топлива – за 47 крон (около 2,1 доллара). При этом цена электричества для населения возросла по сравнению с мартом 2021 года на 24,7%, газа – на 37,7%, ремонтно-бытовых услуг и товаров – на 16,4%", - уточняет управление.
Среди отдельных видов продовольственных товаров самый высокий рост цен зафиксирован у масла – 31,9%, муки – 30,3%, картофеля – 21,4% молока – 20,1%.
Также заметно подорожала одежда, на 20%, и обувь – на 15,4%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 02:34
Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля
 
ЭкономикаЧехияСанкции в отношении России
 
 
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