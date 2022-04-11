https://ria.ru/20220411/gaz-1782932214.html

В МИД Италии оценили перспективы заменить импорт газа из России

В МИД Италии оценили перспективы заменить импорт газа из России - РИА Новости, 11.04.2022

В МИД Италии оценили перспективы заменить импорт газа из России

Италия сможет до конца будущей зимы заменить две трети природного газа, который она сейчас импортирует из России, сообщил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

в мире

владимир путин

марио драги

луиджи ди майо

алжир (республика)

азербайджан

россия

мид италии

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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Италия сможет до конца будущей зимы заменить две трети природного газа, который она сейчас импортирует из России, сообщил заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано."Мы пользуемся большим доверием, имеет значение роль группы Eni. И мы добиваемся отличных результатов в Алжире, Азербайджане, Египте и Катаре. В течение будущей зимы мы сможем заменить две трети российского газа, который импортируем. Однако мы должны уйти от логики чрезвычайной ситуации, сделав ставку на возобновляемые источники энергии", - заявил он в интервью газете La Stampa.Ди Стефано, который возглавляет межминистерский комитет по энергии, затронул также часто поднимаемую проблему так называемого "газового шантажа"."Взаимозависимость от газа - это оружие как для нас, так и для русских. Он (газ) имеет фундаментальное значение для нашего энергоснабжения, но также и для поддержки экономической системы Москвы. Цель состоит в том, чтобы достигнуть прекращения огня", - заявил он.За последние полтора месяца глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сопровождении руководителя нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, где добивался увеличения поставок природного газа на Апеннины. В воскресенье он сообщил, что премьер-министр Марио Драги в понедельник подпишет в Алжире важное соглашения относительно новых поставок газа из этой африканской страны.Ди Стефано также подчеркнул важность "вновь открыть канал диалога с российским обществом, чтобы держать его близко к Европе, когда конфликт будет завершен". В то же время он напомнил, что "Россия располагает огромным военным потенциалом, и поэтому мы должны держать глаза открытыми".Говоря о предстоящем возвращении итальянского посольства в украинскую столицу, замминистра подчеркнул: "Мы были последней страной, которая покинула Киев, и надеюсь, мы станем первой, которая туда вернется". В этой связи он указал на тесную координацию МИД с национальными спецслужбами, которая должна обеспечить "абсолютную безопасность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, марио драги, луиджи ди майо, алжир (республика), азербайджан, россия, мид италии, eni , италия