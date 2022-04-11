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Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени"
Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 11.04.2022
Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять участие в организации и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", говорится РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:05
2022-04-11T17:05
2022-04-11T17:07
россия
фонд "росконгресс"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять участие в организации и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля."Принять участие в организации, в том числе информационном сопровождении, и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фондом "Росконгресс", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – до 25 апреля и до 1 июля 2022 года. Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "росконгресс", владимир путин, политика
17:05 11.04.2022 (обновлено: 17:07 11.04.2022)
Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени"
Путин рекомендовал регионам принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"