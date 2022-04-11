https://ria.ru/20220411/forum-1782949184.html

Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени"

Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 11.04.2022

Путин дал поручения по форуму "Сильные идеи для нового времени"

Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять участие в организации и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", говорится РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:05

2022-04-11T17:05

2022-04-11T17:07

россия

фонд "росконгресс"

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять участие в организации и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля."Принять участие в организации, в том числе информационном сопровождении, и проведении в 2022 году форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фондом "Росконгресс", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – до 25 апреля и до 1 июля 2022 года. Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782260823.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, фонд "росконгресс", владимир путин, политика