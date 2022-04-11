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"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке в июле

"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке в июле - РИА Новости, 11.04.2022

"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке в июле

6-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум"– это профессиональная международная площадка для диалога, обмена... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:28

2022-04-11T13:28

2022-04-11T13:28

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 апр - Восток Капитал. 6-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум"– это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая строительство перерабатывающих мощностей.В программе форума планируется обсуждение крупнейших инвестиционных проектов отрасли совместно с руководителями нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири, инициаторами инвестиционных проектов, производителями оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли, российскими и международными инвесторами.Запросите отчет "Ключевые проекты нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока"В рамках форума пройдет обсуждение 25+ крупнейших нефтегазовых проектов. Планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей со сроком реализации до 2025 года и позднее.Участников форума ждет 30+ часов делового и неформального общения. Встречи один-на-один по заранее согласованному графику, приветственный коктейль, торжественный ужин, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое.Также, в программе форума запланирована фокус-сессия "развитие газификации Дальнего Востока. Строительство газопроводов и объектов распределения газа, развитие СПГ-проектов",Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контактное лицо:Виктория Пензова, Продюсер проекта +7 495 109 9 509 (Москва)VPenzova@vostockcapital.comМероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы