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Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782972246.html
Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 11.04.2022
Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины более 17 тысяч... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:36
2022-04-11T18:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины более 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 тысяч 117 человек, из них – 2560 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 740 тысяч 219 человек, из которых 140 тысяч 623 – ребенка", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ пересекли 96 тысячи 416 единицы личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3082, добавил генерал.Через восточный гуманитарный коридор из Мариуполя без какого-либо участия Киева за сутки эвакуировали еще почти 700 человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 тысяч 659 человек, в том числе за истекшие сутки – 696", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:36 11.04.2022
 
Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Российские военные за сутки эвакуировали более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины более 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 тысяч 117 человек, из них – 2560 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 740 тысяч 219 человек, из которых 140 тысяч 623 – ребенка", - сказал Мизинцев.
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Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
Государственную границу РФ пересекли 96 тысячи 416 единицы личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3082, добавил генерал.
Через восточный гуманитарный коридор из Мариуполя без какого-либо участия Киева за сутки эвакуировали еще почти 700 человек, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 тысяч 659 человек, в том числе за истекшие сутки – 696", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариупольЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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