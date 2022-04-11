https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html

Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска

Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска

Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:33

2022-04-11T17:33

2022-04-11T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

славянск

донецкая народная республика

дружковка

украина

вооруженные силы украины

краматорск

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация по Краматорску, Константиновке, Славянску, Дружковке (города в ДНР, с 2014 года подконтрольные Киеву - ред.). Они людям объявили об эвакуации, но всячески пытаются людей оттуда не выпускать", - сказал Басурин .

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

славянск

донецкая народная республика

дружковка

украина

краматорск

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, славянск, донецкая народная республика, дружковка, украина, вооруженные силы украины, краматорск