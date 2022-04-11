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Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
славянск
донецкая народная республика
дружковка
украина
вооруженные силы украины
краматорск
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация по Краматорску, Константиновке, Славянску, Дружковке (города в ДНР, с 2014 года подконтрольные Киеву - ред.). Они людям объявили об эвакуации, но всячески пытаются людей оттуда не выпускать", - сказал Басурин .
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славянск
донецкая народная республика
дружковка
украина
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в мире, славянск, донецкая народная республика, дружковка, украина, вооруженные силы украины, краматорск
17:33 11.04.2022
 
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска

Басурин: украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ситуация по Краматорску, Константиновке, Славянску, Дружковке (города в ДНР, с 2014 года подконтрольные Киеву - ред.). Они людям объявили об эвакуации, но всячески пытаются людей оттуда не выпускать", - сказал Басурин .
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСлавянскДонецкая Народная РеспубликаДружковкаУкраинаВооруженные силы УкраиныКраматорск
 
 
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