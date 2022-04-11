https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
2022-04-11T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
славянск
донецкая народная республика
дружковка
украина
вооруженные силы украины
краматорск
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики мешают эвакуации жителей Краматорска, Константиновки, Славянска и Дружковки, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация по Краматорску, Константиновке, Славянску, Дружковке (города в ДНР, с 2014 года подконтрольные Киеву - ред.). Они людям объявили об эвакуации, но всячески пытаются людей оттуда не выпускать", - сказал Басурин .
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
славянск
донецкая народная республика
дружковка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, донецкая народная республика, дружковка, украина, вооруженные силы украины, краматорск
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
Басурин: украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска