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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек - РИА Новости, 11.04.2022
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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек - РИА Новости, 11.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек
По меньшей мере 415 человек, включая 76 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:46
2022-04-11T09:58
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. По меньшей мере 415 человек, включая 76 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 10 апреля до 08.00 11 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 415 человек, включая 76 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 15 755 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/evakuatsiya-1782787414.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донецк (днр)
09:46 11.04.2022 (обновлено: 09:58 11.04.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 415 человек, включая 76 детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. По меньшей мере 415 человек, включая 76 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 10 апреля до 08.00 11 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 415 человек, включая 76 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 15 755 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 17:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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