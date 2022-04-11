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РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках - РИА Новости, 11.04.2022
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РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках
РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках - РИА Новости, 11.04.2022
РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках
На фоне глобальной перестройки географии, логистики и партнерских отношений российские экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:41
2022-04-11T13:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
технологии
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне глобальной перестройки географии, логистики и партнерских отношений российские экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По словам вице-президента по реализации проекта "Одно окно" Алексея Михайлика, рост интереса к международным конгрессно-выставочным мероприятиям говорит о том, что, несмотря на ограничения во внешней торговле, российские компании готовы искать новых партнеров и расширять экспортную географию.Он добавил, что "мы увидели четкий запрос на перевод в "цифру" получения некоторых документов и мер господдержки, которые в условиях ограничений на внешнюю торговлю оказались жизненно важными для бизнеса"."Скоро на платформе появятся новые сервисы по получению разрешительных документов, в том числе тех, которые необходимы для вывоза товаров по постановлениям правительства №311 и №312, и мер государственной поддержки", - отметил Михайлик.Сервис "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии" на платформе "Мой экспорт" позволяет получить софинансирование по участию в международных выставках и деловых миссиях по выбору экспортера.
https://ria.ru/20210827/platforma-1747573565.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика
13:41 11.04.2022
 

РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне глобальной перестройки географии, логистики и партнерских отношений российские экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Количество обращений от компаний за господдержкой по госпрограмме по софинансированию участия в таких мероприятиях в марте 2022 года выросло на 20% по отношению к январю. Сейчас на платформе открыта регистрация на более 60 мероприятий, которые пройдут в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы, а также на международные мероприятия в России", - сообщает РЭЦ.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа 2021, 18:00
Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна
По словам вице-президента по реализации проекта "Одно окно" Алексея Михайлика, рост интереса к международным конгрессно-выставочным мероприятиям говорит о том, что, несмотря на ограничения во внешней торговле, российские компании готовы искать новых партнеров и расширять экспортную географию.
"Мы всегда учитываем изменения ситуации в России и мире и стараемся оперативно подстроиться под потребности экспортеров. Наша задача - предлагать нашим пользователям именно то, что им нужно прямо сейчас", - сказал Михайлик.
Он добавил, что "мы увидели четкий запрос на перевод в "цифру" получения некоторых документов и мер господдержки, которые в условиях ограничений на внешнюю торговлю оказались жизненно важными для бизнеса".
"Скоро на платформе появятся новые сервисы по получению разрешительных документов, в том числе тех, которые необходимы для вывоза товаров по постановлениям правительства №311 и №312, и мер государственной поддержки", - отметил Михайлик.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 13:12
РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Сервис "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии" на платформе "Мой экспорт" позволяет получить софинансирование по участию в международных выставках и деловых миссиях по выбору экспортера.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ТехнологииЭкономика
 
 
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