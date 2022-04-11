https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html

РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках

РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках - РИА Новости, 11.04.2022

РЭЦ: экспортеры России хотят больше участвовать в международных выставках

На фоне глобальной перестройки географии, логистики и партнерских отношений российские экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:41

2022-04-11T13:41

2022-04-11T13:41

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На фоне глобальной перестройки географии, логистики и партнерских отношений российские экспортеры стали чаще подавать заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По словам вице-президента по реализации проекта "Одно окно" Алексея Михайлика, рост интереса к международным конгрессно-выставочным мероприятиям говорит о том, что, несмотря на ограничения во внешней торговле, российские компании готовы искать новых партнеров и расширять экспортную географию.Он добавил, что "мы увидели четкий запрос на перевод в "цифру" получения некоторых документов и мер господдержки, которые в условиях ограничений на внешнюю торговлю оказались жизненно важными для бизнеса"."Скоро на платформе появятся новые сервисы по получению разрешительных документов, в том числе тех, которые необходимы для вывоза товаров по постановлениям правительства №311 и №312, и мер государственной поддержки", - отметил Михайлик.Сервис "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии" на платформе "Мой экспорт" позволяет получить софинансирование по участию в международных выставках и деловых миссиях по выбору экспортера.

https://ria.ru/20210827/platforma-1747573565.html

https://ria.ru/20211227/rets-1765648469.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика