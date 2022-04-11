https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html

"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП - РИА Новости, 11.04.2022

"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T04:09

2022-04-11T04:09

2022-04-11T04:09

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии, сообщает газета "Коммерсант".Отмечается, что по итогам заседания вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать план мероприятий "по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы". Добавляется, что в рамках эксперимента предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях, убедившись в отсутствии пострадавших, сразу съезжать с проезжей части.Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, отмечает газета."Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос", - сообщили изданию в пресс-службе столичного дептранса.

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общество, авто, марат хуснуллин, москва, россия