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"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП - РИА Новости, 11.04.2022
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"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП
"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП - РИА Новости, 11.04.2022
"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП
Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T04:09
2022-04-11T04:09
общество
авто
марат хуснуллин
москва
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии, сообщает газета "Коммерсант".Отмечается, что по итогам заседания вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать план мероприятий "по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы". Добавляется, что в рамках эксперимента предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях, убедившись в отсутствии пострадавших, сразу съезжать с проезжей части.Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, отмечает газета."Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос", - сообщили изданию в пресс-службе столичного дептранса.
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общество, авто, марат хуснуллин, москва, россия
04:09 11.04.2022
 
"Ъ": в Москве водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

"Ъ": в Москве водителям могут разрешить отъезжать с места ДТП сразу после аварии

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу после происшествия покидать проезжую часть, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии, сообщает газета "Коммерсант".
"В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с "повторными" ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения", - сообщает газета со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Отмечается, что по итогам заседания вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать план мероприятий "по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы". Добавляется, что в рамках эксперимента предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях, убедившись в отсутствии пострадавших, сразу съезжать с проезжей части.
Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, отмечает газета.
"Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос", - сообщили изданию в пресс-службе столичного дептранса.
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ОбществоАвтоМарат ХуснуллинМоскваРоссия
 
 
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