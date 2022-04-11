https://ria.ru/20220411/diplomaty-1783009055.html
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:29
2022-04-11T23:29
2022-04-11T23:29
париж
франция
санкции в отношении россии
мид франции
в мире
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов."Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции. Это однозначно", - сказал сенатор.Он назвал решение Парижа "недружественным шагом", отметив, что Франция присоединилась ко всем антироссийским санкциям.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, санкции в отношении россии, мид франции, в мире, россия, владимир джабаров
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Сенатор Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции