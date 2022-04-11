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Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
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Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:29
2022-04-11T23:29
париж
франция
санкции в отношении россии
мид франции‎
в мире
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов."Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции. Это однозначно", - сказал сенатор.Он назвал решение Парижа "недружественным шагом", отметив, что Франция присоединилась ко всем антироссийским санкциям.
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париж, франция, санкции в отношении россии, мид франции‎, в мире, россия, владимир джабаров
23:29 11.04.2022
 
Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции

Сенатор Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов.
"Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции. Это однозначно", - сказал сенатор.
Он назвал решение Парижа "недружественным шагом", отметив, что Франция присоединилась ко всем антироссийским санкциям.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Европа ликвидирует дипломатию. За ненадобностью
 
ПарижФранцияСанкции в отношении РоссииМИД Франции‎В миреРоссияВладимир Джабаров
 
 
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