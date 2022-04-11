https://ria.ru/20220411/diplomaty-1783009055.html

Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции

Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022

Сенатор: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции

Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:29

2022-04-11T23:29

2022-04-11T23:29

париж

франция

санкции в отношении россии

мид франции‎

в мире

россия

владимир джабаров

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия зеркально ответит на решение Франции выслать российских дипломатов, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.МИД Франции в понедельник объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов."Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции. Это однозначно", - сказал сенатор.Он назвал решение Парижа "недружественным шагом", отметив, что Франция присоединилась ко всем антироссийским санкциям.

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

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франция

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

париж, франция, санкции в отношении россии, мид франции‎, в мире, россия, владимир джабаров