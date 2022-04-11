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Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области - РИА Новости, 11.04.2022
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Липецкая область
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Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области
Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области - РИА Новости, 11.04.2022
Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области
Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в загородных и пришкольных лагерях Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:40
2022-04-11T09:40
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в загородных и пришкольных лагерях Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в области планируют работать более 400 организаций отдыха и оздоровления детей.Артамонов отметил, что бюджет оздоровительной кампании составит более 400 миллионов рублей. Из них 185 миллионов - средства областного бюджета, 85,3 миллиона муниципальные средства, 130 миллионов - средства родителей, предприятий, спонсоров. Несмотря на затянувшуюся зиму, начало работы загородных оздоровительных лагерей планируется с первых чисел июня."Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем. Кроме того, необходим, безусловно, и выраженный оздоровительный эффект", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220330/pereobuchenie-1780928181.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
09:40 11.04.2022
 
Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области

Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Липецкой области

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автобус с детьми
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ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Более 42 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в загородных и пришкольных лагерях Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в области планируют работать более 400 организаций отдыха и оздоровления детей.
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Артамонов отметил, что бюджет оздоровительной кампании составит более 400 миллионов рублей. Из них 185 миллионов - средства областного бюджета, 85,3 миллиона муниципальные средства, 130 миллионов - средства родителей, предприятий, спонсоров. Несмотря на затянувшуюся зиму, начало работы загородных оздоровительных лагерей планируется с первых чисел июня.
"Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем. Кроме того, необходим, безусловно, и выраженный оздоровительный эффект", - сказал Артамонов.
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