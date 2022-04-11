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Украинское СМИ подтвердило, что силовики устроили штаб в школе в Чернигове - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/chernigov-1782958761.html
Украинское СМИ подтвердило, что силовики устроили штаб в школе в Чернигове
Украинское СМИ подтвердило, что силовики устроили штаб в школе в Чернигове - РИА Новости, 11.04.2022
Украинское СМИ подтвердило, что силовики устроили штаб в школе в Чернигове
Украинское издание "Общественное. Чернигов" косвенно подтвердило, что члены территориальной обороны Украины разместили свой штаб в здании школы в Чернигове. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:35
2022-04-11T17:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чернигов
вооруженные силы украины
школа
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинское издание "Общественное. Чернигов" косвенно подтвердило, что члены территориальной обороны Украины разместили свой штаб в здании школы в Чернигове.В понедельник на сайте черниговского отделения издания "Общественное" было опубликовано сообщение о погибшем 3 марта члене территориальной обороны."Илья Ярмак погиб 3 марта. Тогда снаряд попал в 21-ю школу. Там размещался штаб. Илья был в терробороне", - говорится в понедельник на сайте "Общественное. Чернигов".Ранее в Москве неоднократно заявляли о многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права – внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/chernigov-1781657752.html
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в мире, чернигов, вооруженные силы украины, школа
17:35 11.04.2022
 
Украинское СМИ подтвердило, что силовики устроили штаб в школе в Чернигове

Черниговское издание "Общественное" косвенно подтвердило, что ВСУ развернули штаб в школе

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ.
Солдаты ВСУ. - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинское издание "Общественное. Чернигов" косвенно подтвердило, что члены территориальной обороны Украины разместили свой штаб в здании школы в Чернигове.
В понедельник на сайте черниговского отделения издания "Общественное" было опубликовано сообщение о погибшем 3 марта члене территориальной обороны.
"Илья Ярмак погиб 3 марта. Тогда снаряд попал в 21-ю школу. Там размещался штаб. Илья был в терробороне", - говорится в понедельник на сайте "Общественное. Чернигов".
Ранее в Москве неоднократно заявляли о многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права – внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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