https://ria.ru/20220411/chekhiya-1783001394.html

Экс-премьер Чехии не согласен с созданием базы США в стране

Экс-премьер Чехии не согласен с созданием базы США в стране - РИА Новости, 11.04.2022

Экс-премьер Чехии не согласен с созданием базы США в стране

Экс-премьер Чехии и лидер сильнейшего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш высказал в понедельник в Twitter свои возражения против создания в стране военной РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:52

2022-04-11T21:52

2022-04-11T21:52

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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и лидер сильнейшего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш высказал в понедельник в Twitter свои возражения против создания в стране военной базы США, с идеей которой в субботу выступила глава минобороны Яна Чернохова.Чернохова заявила в субботу журналистам, что Чехия по примеру соседней Словакии могла бы в связи с событиями на Украине заключить соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. По словам Черноховой, она намерена поднять этот вопрос на переговорах в Вашингтоне, куда отправится сразу после праздника католической Пасхи (15-18 апреля)."Почему мы должны создавать некие базы у нас, когда эти базы мы помогаем создавать (в Словакии, где под руководством Чехии создается контингент НАТО)? Говорю за себя, что это излишне, я это не поддерживаю, потому что считаю это напрасным", - заявил Бабиш в видео, опубликованном на его странице в Twitter.К этому Бабиш добавил, что не располагает информацией о том, чтобы США строили планы о создании базы в Чехии. В любом случае, считает экс-премьер, это весьма острая тема."Лучше всего было бы провести по этому вопросу референдум", - подчеркнул Бабиш.Предложение главы минобороны о создании в республике базы США ранее поддержали все лидеры правящей коалиции, кроме главы Пиратской партии Ивана Бартоша. По его мнению, вопросы обороны Европы необходимо решать, прежде всего, с европейскими партнерами.

https://ria.ru/20220408/vooruzhenie-1782598376.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781588148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, чехия, сша, нато