Экс-премьер Чехии не согласен с созданием базы США в стране
Экс-премьер Чехии Бабиш не согласен с созданием базы США в стране
Андрей Бабиш
ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и лидер сильнейшего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш высказал в понедельник в Twitter свои возражения против создания в стране военной базы США, с идеей которой в субботу выступила глава минобороны Яна Чернохова.
Чернохова заявила в субботу журналистам, что Чехия по примеру соседней Словакии могла бы в связи с событиями на Украине заключить соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. По словам Черноховой, она намерена поднять этот вопрос на переговорах в Вашингтоне, куда отправится сразу после праздника католической Пасхи (15-18 апреля).
"Почему мы должны создавать некие базы у нас, когда эти базы мы помогаем создавать (в Словакии, где под руководством Чехии создается контингент НАТО)? Говорю за себя, что это излишне, я это не поддерживаю, потому что считаю это напрасным", - заявил Бабиш в видео, опубликованном на его странице в Twitter.
К этому Бабиш добавил, что не располагает информацией о том, чтобы США строили планы о создании базы в Чехии. В любом случае, считает экс-премьер, это весьма острая тема.
"Лучше всего было бы провести по этому вопросу референдум", - подчеркнул Бабиш.
Предложение главы минобороны о создании в республике базы США ранее поддержали все лидеры правящей коалиции, кроме главы Пиратской партии Ивана Бартоша. По его мнению, вопросы обороны Европы необходимо решать, прежде всего, с европейскими партнерами.