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В Приморье подобрали более 600 вакансий беженцам из Донбасса - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/bezhentsy-1782933579.html
В Приморье подобрали более 600 вакансий беженцам из Донбасса
В Приморье подобрали более 600 вакансий беженцам из Донбасса - РИА Новости, 11.04.2022
В Приморье подобрали более 600 вакансий беженцам из Донбасса
Специалисты центра занятости населения Приморья подобрали более 600 вакансий в сфере здравоохранения, образования, транспорта для граждан, вынужденно покинувших РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:10
2022-04-11T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
приморский край
беженцы
донбасс
общество
занятость
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Специалисты центра занятости населения Приморья подобрали более 600 вакансий в сфере здравоохранения, образования, транспорта для граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщает правительство региона.По информации властей, специалисты центра работают в Ростовской области, консультации по вопросам трудоустройства получили более 3,1 тысячи человек."В настоящее время наши специалисты активно работают с гражданами Украины, ДНР, ЛНР, предлагают вакансии и адресно решают вопросы, связанные с трудоустройством в Приморье. Предварительно подобраны более 600 вакансий в сфере образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта и логистики, а также рабочие профессии, не требующие квалификации, в том числе с предоставлением жилья", – говорится в сообщении со ссылкой на министерство профессионального образования и занятости населения Приморья.Отмечается, что по результатам консультаций более 150 человек согласны переехать и трудоустроиться в Приморский край, 350 беженцев подбирают вакансии и рассматривают вопрос переезда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html
https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
приморский край
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донецкая народная республика, луганская народная республика, приморский край, беженцы, донбасс, общество, занятость, работа
16:10 11.04.2022
 
В Приморье подобрали более 600 вакансий беженцам из Донбасса

Приморский центр занятости подобрал более 600 вакансий для беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Специалисты центра занятости населения Приморья подобрали более 600 вакансий в сфере здравоохранения, образования, транспорта для граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщает правительство региона.
По информации властей, специалисты центра работают в Ростовской области, консультации по вопросам трудоустройства получили более 3,1 тысячи человек.
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"В настоящее время наши специалисты активно работают с гражданами Украины, ДНР, ЛНР, предлагают вакансии и адресно решают вопросы, связанные с трудоустройством в Приморье. Предварительно подобраны более 600 вакансий в сфере образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта и логистики, а также рабочие профессии, не требующие квалификации, в том числе с предоставлением жилья", – говорится в сообщении со ссылкой на министерство профессионального образования и занятости населения Приморья.
Отмечается, что по результатам консультаций более 150 человек согласны переехать и трудоустроиться в Приморский край, 350 беженцев подбирают вакансии и рассматривают вопрос переезда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПриморский крайБеженцыДонбассОбществоЗанятостьРабота
 
 
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