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Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер" - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
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Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер"
Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер" - РИА Новости, 11.04.2022
Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер"
Премия "Национальный бестселлер" объявила финалистов, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:42
2022-04-11T13:42
культура
новости культуры
книги
национальный бестселлер
павел басинский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премия "Национальный бестселлер" объявила финалистов, сообщает пресс-служба. Всего в список финалистов вошло шесть книг: "Фашисты" Кирилла Рябова, "Хроника Горбатого" Софии Синицкой, "Типа я" Ислама Ханипаева, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Бубуш" Юлии Кисиной и "Капибару любят все" Сергея Авилова. Произведения Рябова, Синицкой и Ханипаева набрали по семь баллов, книги Басинского и Кисиной – по шесть баллов, а работа Авилова – пять.По словам ответственного секретаря премии Владислава Толстого, "книги итогового списка удивительным образом отражают общественные настроения 2022 года".
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новости культуры, книги, национальный бестселлер, павел басинский
13:42 11.04.2022
 
Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер"

Книга Павла Басинского вошла в число финалистов премии "Национальный бестселлер"

© Фото : официальный сайт премииНациональный бестселлер
Национальный бестселлер - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : официальный сайт премии
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премия "Национальный бестселлер" объявила финалистов, сообщает пресс-служба.

"Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" принял решение в 2022 году не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной церемонии вручения, а также не формировать малое жюри и короткий список, вместо которого объявляются итоги голосования", — уточняется в пресс-релизе.

Всего в список финалистов вошло шесть книг: "Фашисты" Кирилла Рябова, "Хроника Горбатого" Софии Синицкой, "Типа я" Ислама Ханипаева, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Бубуш" Юлии Кисиной и "Капибару любят все" Сергея Авилова.
Произведения Рябова, Синицкой и Ханипаева набрали по семь баллов, книги Басинского и Кисиной – по шесть баллов, а работа Авилова – пять.
По словам ответственного секретаря премии Владислава Толстого, "книги итогового списка удивительным образом отражают общественные настроения 2022 года".
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