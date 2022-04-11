https://ria.ru/20220411/bestseller-1782896047.html

Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер"

Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер" - РИА Новости, 11.04.2022

Объявлены финалисты литературной премии "Национальный бестселлер"

Премия "Национальный бестселлер" объявила финалистов, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:42

2022-04-11T13:42

2022-04-11T13:42

культура

новости культуры

книги

национальный бестселлер

павел басинский

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премия "Национальный бестселлер" объявила финалистов, сообщает пресс-служба. Всего в список финалистов вошло шесть книг: "Фашисты" Кирилла Рябова, "Хроника Горбатого" Софии Синицкой, "Типа я" Ислама Ханипаева, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Бубуш" Юлии Кисиной и "Капибару любят все" Сергея Авилова. Произведения Рябова, Синицкой и Ханипаева набрали по семь баллов, книги Басинского и Кисиной – по шесть баллов, а работа Авилова – пять.По словам ответственного секретаря премии Владислава Толстого, "книги итогового списка удивительным образом отражают общественные настроения 2022 года".

https://ria.ru/20220408/knigi-1781928966.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, национальный бестселлер, павел басинский