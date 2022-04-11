17:34 11.04.2022 (обновлено: 18:15 11.04.2022)
В Минске возбудили дело из-за замены флага Белоруссии в Бухенвальде
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело из-за замены государственного флага в Бухенвальде
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело о разжигании вражды из-за замены государственного флага республики на территории мемориала "Бухенвальд" на флаг, который использует белорусская оппозиция.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "согласно материалам дела, неустановленное лицо 10 апреля 2022 года публично сняло государственный флаг Республики Беларусь, установленный на территории мемориального комплекса на месте концлагеря "Бухенвальд" (Федеративная Республика Германия), установив вместо него бело-красно-белое полотно".
В сообщении подчеркивается, что" подобные действия носят явно циничный характер, унижают честь и достоинство белорусов". "Это еще и глумление над памятью о миллионах погибших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны", - заявили в генпрокуратуре.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. Санкции уголовной статьи предлагают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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Ранее официальные делегации из России и Белоруссии не были приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд.
Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
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