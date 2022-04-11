https://ria.ru/20220411/aleksandrovka-1782951289.html

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 11.04.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:12

2022-04-11T17:12

2022-04-11T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

сцкк

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении в голову мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Александровка", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчина в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, вооруженные силы украины