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Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/aleksandrovka-1782951289.html
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 11.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:12
2022-04-11T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
сцкк
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении в голову мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Александровка", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчина в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, вооруженные силы украины
17:12 11.04.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

В ДНР заявили, что мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении в голову мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Александровка", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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