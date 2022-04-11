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Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 11.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:12
2022-04-11T17:12
2022-04-11T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
сцкк
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении в голову мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Александровка", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчина в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, вооруженные силы украины
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
В ДНР заявили, что мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками