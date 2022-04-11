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"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть - РИА Новости, 11.04.2022
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть
"Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:47
2022-04-11T12:47
туризм
туризм
аэрофлот
новости - туризм
туристы
авиакомпании
самолеты
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании.Перевозчик уточняет, что проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов.Среди последствий санкций "Аэрофлот" называет ограничение эксплуатации самолетов, иностранного программного обеспечения, ограничение или невозможность осуществления страхования, выполнения техобслуживания и ремонта, исключение компании из альянса SkyTeam.Для снижения уязвимости "Аэрофлот" предпринимает ряд мер: диверсификацию парка и лизингодателей, поиск альтернативных страховщиков, поставщиков технического обслуживания и ремонта, источников финансирования.
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туризм, аэрофлот, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, санкции в отношении россии
12:47 11.04.2022
 
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть

"Аэрофлот" из-за санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании.
Перевозчик уточняет, что проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов.
Среди последствий санкций "Аэрофлот" называет ограничение эксплуатации самолетов, иностранного программного обеспечения, ограничение или невозможность осуществления страхования, выполнения техобслуживания и ремонта, исключение компании из альянса SkyTeam.
Для снижения уязвимости "Аэрофлот" предпринимает ряд мер: диверсификацию парка и лизингодателей, поиск альтернативных страховщиков, поставщиков технического обслуживания и ремонта, источников финансирования.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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"Аэрофлот" в рамках акции снизит цены на билеты по РФ на 30-35%
 
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