https://ria.ru/20220411/aeroflot-1782872352.html
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть - РИА Новости, 11.04.2022
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть
"Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:47
2022-04-11T12:47
2022-04-11T12:47
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании.Перевозчик уточняет, что проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов.Среди последствий санкций "Аэрофлот" называет ограничение эксплуатации самолетов, иностранного программного обеспечения, ограничение или невозможность осуществления страхования, выполнения техобслуживания и ремонта, исключение компании из альянса SkyTeam.Для снижения уязвимости "Аэрофлот" предпринимает ряд мер: диверсификацию парка и лизингодателей, поиск альтернативных страховщиков, поставщиков технического обслуживания и ремонта, источников финансирования.
https://ria.ru/20220404/tseny-1781689400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, аэрофлот, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, санкции в отношении россии
"Аэрофлот" заявил, что из-за санкций корректирует маршрутную сеть
"Аэрофлот" из-за санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" для смягчения последствий западных санкций корректирует маршрутную сеть и диверсифицирует парк самолетов, говорится в отчете компании.
Перевозчик уточняет, что проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов.
Среди последствий санкций "Аэрофлот" называет ограничение эксплуатации самолетов, иностранного программного обеспечения, ограничение или невозможность осуществления страхования, выполнения техобслуживания и ремонта, исключение компании из альянса SkyTeam.
Для снижения уязвимости "Аэрофлот" предпринимает ряд мер: диверсификацию парка и лизингодателей, поиск альтернативных страховщиков, поставщиков технического обслуживания и ремонта, источников финансирования.