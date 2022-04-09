https://ria.ru/20220409/ukraina-1782680356.html
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора - РИА Новости, 09.04.2022
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора
Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:02
2022-04-09T14:02
2022-04-09T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
москва
белоруссия
обсе
признание днр и лнр в россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский."Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию, потому что Индия — очень могущественное государство", - добавил он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, москва, белоруссия, обсе, признание днр и лнр в россии, украина
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов безопасности Украины
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский.
"На данный момент нас интересуют гаранты безопасности. И среди гарантов безопасности мы видим страны-лидеры, которые могут предоставить нам какие-то гарантии безопасности. К сожалению, у нас их не было в прошлом, но я уверен, что они будут в будущем. Среди гарантов безопасности могут быть США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, и мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности", - сказал Зеленский в интервью индийскому телеканалу Republic.
"Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию, потому что Индия — очень могущественное государство", - добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".
Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.