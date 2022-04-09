https://ria.ru/20220409/ukraina-1782680356.html

Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора

Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора - РИА Новости, 09.04.2022

Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора

Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:02

2022-04-09T14:02

2022-04-09T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

россия

москва

белоруссия

обсе

признание днр и лнр в россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский."Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию, потому что Индия — очень могущественное государство", - добавил он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html

россия

москва

белоруссия

украина

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Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, россия, москва, белоруссия, обсе, признание днр и лнр в россии, украина