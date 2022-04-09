Рейтинг@Mail.ru
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782680356.html
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора - РИА Новости, 09.04.2022
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора
Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:02
2022-04-09T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
москва
белоруссия
обсе
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5982168c5b6e87832c8b8746c38cebb9.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский."Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию, потому что Индия — очень могущественное государство", - добавил он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html
россия
москва
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0de0d44b50fad2ee4b0feaba0a0d2cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, москва, белоруссия, обсе, признание днр и лнр в россии, украина
14:02 09.04.2022
 
Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов договора

Зеленский решил добавить Индию, Китай и Турцию в число гарантов безопасности Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности Украины, считает Владимир Зеленский.

"На данный момент нас интересуют гаранты безопасности. И среди гарантов безопасности мы видим страны-лидеры, которые могут предоставить нам какие-то гарантии безопасности. К сожалению, у нас их не было в прошлом, но я уверен, что они будут в будущем. Среди гарантов безопасности могут быть США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, и мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности", - сказал Зеленский в интервью индийскому телеканалу Republic.

"Мы также предлагаем Турцию в качестве гаранта безопасности. И я думаю, что Индия, если будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности Украины, то, конечно, мы будем рады пригласить Индию, потому что Индия — очень могущественное государство", - добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским странам "в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счет безопасности других".
Лавров также заявлял, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовываются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 15:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровРоссияМоскваБелоруссияОБСЕПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала