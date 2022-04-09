https://ria.ru/20220409/spetsoperatsiya-1782713800.html

День 45-й: Киев готовит провокацию в Ирпене, идет эвакуация из Мариуполя

День 45-й: Киев готовит провокацию в Ирпене, идет эвакуация из Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2022

День 45-й: Киев готовит провокацию в Ирпене, идет эвакуация из Мариуполя

Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области, однако подразделения российских вооруженных... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:32

2022-04-09T20:32

2022-04-09T20:32

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области, однако подразделения российских вооруженных сил покинули этот город более недели назад.Также в субботу стало известно, что украинские нацформирования подорвали цистерну с азотной кислотой в Рубежном, произошел выброс отправляющих веществ, об этом сообщила народная милиция ЛНР.Ход операцииОперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, также почти 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины. Кроме того, уничтожены 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.Помимо этого, Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли более 80 человек личного состава, а также технику. Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, украинские войска в ходе боев на территории ЛНР за прошедшие сутки потеряли 20 человек личного состава, а также технику.Минобороны РФ также рассказало о ходе эвакуации жителей Мариуполя. Из районов города, которые остаются в зоне поражения украинских националистов, эвакуировано за день более 80 человек, в том числе, 14 детей. Отмечается, что для безопасной эвакуации из-под огня украинских военных использовались боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортёры. Кроме того, эвакуационные отряды маскировались с помощью дымов."Все люди доставлены в безопасные места. Жителям, пострадавшим от обстрелов, российскими военнослужащими оказывалась квалифицированная медицинская помощь", - отметили в Минобороны.Киев готовит провокациюКак сообщил в субботу журналистам представитель Минобороны РФ, киевский режим, по подтвержденным данным, готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Ирпень Киевской области."Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России", - рассказал генерал.При этом, по его словам, "в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих". Он добавил, что "данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ".Тем временем, Владимир Зеленский "пожаловался", что один из европейских лидеров попросил доказательств версии Киева о событиях в Буче, где была устроена провокация. Он не стал называть имя политика, но сказал, что это был не канцлер ФРГ Олаф Шольц."Самая плохая вещь одна была от одного из лидеров ЕС, но я не хочу говорить от кого она. Она была такой - покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства", - сказал Зеленский в интервью Bild.Также в субботу стало известно, что Япония больше не считает украинский нацбатальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) "созданным неонацистскими организациями". Эту формулировку удалят из перечня террористических группировок японского минюста, сообщило следственное управление общественной безопасности при министерстве юстиции Японии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, мариуполь, рубежное, в мире