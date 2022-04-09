https://ria.ru/20220409/sotrudnichestvo-1782704848.html
Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США
Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США
Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американские и российские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:40
2022-04-09T18:40
2022-04-09T18:41
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анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американские и российские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе безопасности.Он напомнил, что у РФ и США есть некоторые юридически обязывающие документы – такие как ДНЯО, ДСНВ. "Мы не должны дать никакой возможности для подрыва этих договоров. Я уверен, что мы обречены сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам", - подчеркнул он."Только некоторые из них – борьба с коронавирусом, с изменением климата. У нас много общего в том, что касается деятельности в Арктике. Проблема кибербезопаснсоти – это новый вызов безопасности США и России. И мы начали плодотворный диалог по этой проблеме. Я надеюсь, придет время, когда российские и американские эксперты сядут вместе и возобновят плодотворное сотрудничество", - добавил посол.Он также указал, что даже в нынешних сложных условиях РФ И США продолжают сотрудничество в космической сфере.
https://ria.ru/20220409/soglashenie-1782704446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, россия, анатолий антонов, в мире
18:40 09.04.2022 (обновлено: 18:41 09.04.2022)
Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США
Антонов надеется на возобновление плодотворного сотрудничества экспертов из России и США
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американские и российские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе безопасности.
"Мы создали так много важных юридически обязывающих документов, которые отвечают интересам народов США
и России
. И мы уже начали стратегический диалог с нынешней администрацией. Но из-за некоторых проблем он сейчас заморожен", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции "Института Шиллера".
Он напомнил, что у РФ и США есть некоторые юридически обязывающие документы – такие как ДНЯО, ДСНВ. "Мы не должны дать никакой возможности для подрыва этих договоров. Я уверен, что мы обречены сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам", - подчеркнул он.
"Только некоторые из них – борьба с коронавирусом, с изменением климата. У нас много общего в том, что касается деятельности в Арктике. Проблема кибербезопаснсоти – это новый вызов безопасности США и России. И мы начали плодотворный диалог по этой проблеме. Я надеюсь, придет время, когда российские и американские эксперты сядут вместе и возобновят плодотворное сотрудничество", - добавил посол.
Он также указал, что даже в нынешних сложных условиях РФ И США продолжают сотрудничество в космической сфере.