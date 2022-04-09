https://ria.ru/20220409/sotrudnichestvo-1782704848.html

Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США

Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США - РИА Новости, 09.04.2022

Антонов надеется на возобновление сотрудничества экспертов из России и США

Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американские и российские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:40

2022-04-09T18:40

2022-04-09T18:41

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американские и российские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество по ряду вопросов, в том числе безопасности.Он напомнил, что у РФ и США есть некоторые юридически обязывающие документы – такие как ДНЯО, ДСНВ. "Мы не должны дать никакой возможности для подрыва этих договоров. Я уверен, что мы обречены сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам", - подчеркнул он."Только некоторые из них – борьба с коронавирусом, с изменением климата. У нас много общего в том, что касается деятельности в Арктике. Проблема кибербезопаснсоти – это новый вызов безопасности США и России. И мы начали плодотворный диалог по этой проблеме. Я надеюсь, придет время, когда российские и американские эксперты сядут вместе и возобновят плодотворное сотрудничество", - добавил посол.Он также указал, что даже в нынешних сложных условиях РФ И США продолжают сотрудничество в космической сфере.

https://ria.ru/20220409/soglashenie-1782704446.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, анатолий антонов, в мире