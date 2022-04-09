https://ria.ru/20220409/soglashenie-1782704446.html

Антонов: Россия выступает за соглашение о гарантиях безопасности в Европе

Антонов: Россия выступает за соглашение о гарантиях безопасности в Европе - РИА Новости, 09.04.2022

Антонов: Россия выступает за соглашение о гарантиях безопасности в Европе

Россия продолжает добиваться разработки международного соглашения о гарантиях безопасности в Европе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:37

2022-04-09T18:37

2022-04-09T18:37

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Россия продолжает добиваться разработки международного соглашения о гарантиях безопасности в Европе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.В течение нескольких месяцев, предшествовавших началу российской военной операции на Украине, стороны вели консультации на эту тему, но не пришли к взаимопониманию."Как посол я бы хотел, конечно, подчеркнуть необходимость политического диалога между странами. Уверен, что без компромисса по этому вопросу для нас будет невозможно продвигаться вперед", - заметил Антонов."Мне кажется, что каждый мужчина и женщина имеют право на одинаковое отношение, как и любое государство – так же, как и любые национальные интересы любой страны должны учитываться. Без наличия такого понимания будет очень сложно думать о новой системе международной безопасности", - подчеркнул он.Россия добивалась от западных стран отказа от распространения НАТО на восток и отвода от своих границ сил и инфраструктуры альянса. США не согласились пересматривать политику открытых дверей альянса, но предлагали неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также внедрение мер транспарентности, в том числе в отношении военных учений и объектов ПРО."Российские предложения не ущемляют ничьей безопасности. Наоборот, они создают условия для деэскалации в Европе, восстановления доверия и активизации взаимодействия в решении глобальных проблем", - сказал Антонов.Он добавил, что Россия настаивает на "укреплении международного права и усилении роли ООН и ее ключевого органа - Совета Безопасности".

https://ria.ru/20220408/nato-1782499270.html

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782697136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, европа, оон, нато, в мире, анатолий антонов, безопасность