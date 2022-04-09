https://ria.ru/20220409/sklyaev-1782396016.html

В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева

В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева - РИА Новости, 09.04.2022

В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева

Летом этого года Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. Но кроме царя-реформатора в 1672 году родилось довольно много людей, вписавших... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:00

2022-04-09T10:00

2022-04-09T10:00

морская держава

морская держава

петр i

россия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Летом этого года Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. Но кроме царя-реформатора в 1672 году родилось довольно много людей, вписавших свои имена в историю страны, причем некоторые из них происходили из одного села – Преображенского. Именно в Преображенском в 1672 году родился Федосей Скляев. Историк Сергей Минаев рассказал о роли Федосея Скляева в отечественном кораблестроении.Заместитель по кораблямФедосей родился в семье царского конюха Моисея Скляева, служившего в подмосковном имении царя Алексея Михайловича, и – как одногодок юного Петра – попал в "потешный Петров полк" в возрасте четырех лет. Алексей Михайлович принял очень удачное педагогическое решение, так как друзья детства в результате стали для его сына главной опорой трона. Но у Скляева с царем совпало и главное увлечение – флот. Если Петр был вынужден то и дело отвлекаться от него на другие государственные дела, то Федосей занимался корабельным делом практически 100% своего времени – и Петр заслуженно считал его своей правой рукой во всем, что касалось кораблестроения.Они вместе строили суда для Азовского похода (и вместе ходили в него), вместе ездили в Европу в составе Великого посольства. Но вот вернулись они по отдельности – Петру пришлось срочно возвращаться в Москву подавлять Стрелецкий бунт, Скляев же добрался до Венеции и вдобавок к голландскому и английскому опыту набрался и средиземноморского – как оказалось, очень не напрасно. Кроме опыта в кораблестроении он выучил итальянский язык и обзавелся множеством полезных знакомств с моряками и корабелами Адриатики.Применение полученным знаниям нашлось очень далеко от солнечных средиземноморских берегов – на Балтике. Венеции веками приходилось использовать для защиты своих островных владений у берегов современных Хорватии и Греции гребной флот. Не обладая ни скоростью, ни мореходностью парусного, он получал преимущество в маневренности в узких и мелких проливах между островами. Считалось, что после битвы при Лепанто (1571) эпоха гребных флотов закончилась, но закончилась она в первую очередь потому, что Венеция приобрела надежный контроль над этими узкими акваториями.Вклад в победу над шведамиОткрыв военные действия против Швеции, Петр столкнулся с противником, который имел прекрасно развитый морской флот, но не считал необходимым дополнять его сильным гребным – просто потому, что Балтийское море к началу Северной войны было фактически внутренним морем Швеции. Для Петра жизненно важно было побить вот этот развитый морской флот шведов, но создание равного или превосходящего флота заняло бы много лет. Требовалось альтернативное решение, и именно Федосей Скляев увидел окно возможностей, связанных с шхерами.Он сумел в кратчайшие сроки спроектировать судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах, которое назвали "скампавея" (от итальянского skampare – исчезать и via – прочь). От венецианских аналогов оно отличалось многим – размерами (скампавеи были меньше примерно на треть), осадкой (всего полметра) и тем, что если венецианцы использовали в качестве гребцов невольников, то на Балтике на веслах сидели матросы и солдаты десанта. Скляеву удалось еще и наладить производство скампавей поточным способом – их строили быстро из стандартизованных деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникнет потребность.Простота конструкции позволяла собирать скампавеи силами все тех же матросов и солдат, не прибегая к помощи верфей. В результате гребной флот возникал под носом у неприятеля быстро и бил его в слабые места, а в ряде случаев – например, в Гангутском сражении – одерживал победы над морскими кораблями шведов. Эффект от применения гребного флота, построенного по проектам Федосея Скляева, был таков, что уже после завершения Северной войны шведы были вынуждены создать свой собственный "шхерный флот", с помощью которого они удерживали финский берег вплоть до окончательного изгнания с него по результатам войны 1808–1809 годов.Хранитель чертежейРазумеется, Федосей Скляев строил и морской флот – вместе с Петром он строил галеру "Принципиум", линкоры "Предестинацию", "Полтаву", "Фридемекер" и многие другие боевые корабли. Именно он реализовал последний проект Петра – 100-пушечный линейный корабль Балтийского флота, построенный Санкт-Петербургским адмиралтейством (ныне Адмиралтейские верфи, входит в ОСК) уже после смерти императора в 1727 году.Петр доверил ему быть хранителем чертежей и моделей строящихся и построенных судов – из этого наследия потом вырос Военно-морской музей. Приходилось Федосею Скляеву ездить и в Архангельск, налаживать производство боевых кораблей на Соломбальской верфи (ныне "Красная Кузница", входит в ОСК) – в результате там стали строить корабли по его чертежам– и иногда отвлекаться на участие собственно в войне (был ранен в Полтавской битве).Но разный опыт Петра и Федосея Скляева сказывался. Петр был приверженцем английской школы кораблестроения и постоянно получал идейную "подпитку" от нанятых на службу английских корабелов. Для них важнейшим качеством корабля была его способность плыть на далекие расстояния и успешно противостоять морю – Атлантика быстро наказывала тех, кто пренебрегал этими требованиями. Адриатический и Балтийский опыт Скляева говорил ему, что для боевого корабля скорость не менее важна, поскольку бурю можно переждать, а вот враг ждать не будет.В результате собственные проекты Скляева отличались от английских и Петровских удлинением и сужением корпуса. Этими характеристиками обладали построенные им шнявы "Принцесса" и "Лизет", которые благодаря скорости успешно выполняли задачи разведки на Балтике. Были и более крупные корабли конструкции Скляева – линкоры третьего ранга "Нарва" и "Ревель".Служебный флотФедосей Скляев был незаменим там, где речь заходила о служебном флоте, выполнявшем "черновую работу". И на Дону, и на Неве крупные корабли сталкивались с ограничениями по осадке, и чтобы вывести их в море, приходилось использовать "камели" – вот их-то и строил Скляев лучше, чем кто-либо другой. Построенные на Адмиралтейской верфи корабли ставились на камели, после чего буксировались к Кронштадту галерами и лишь затем дооснащались. Ремонт, подъем затонувших кораблей, решение разного рода нетривиальных задач (вроде спуска корабля "Фридемейкер" на воду в зимнее время в полынью, забитую колотым льдом) – все это Федосей Скляев. Первый на Неве эллинг – тоже его рук и ума дело.Царь платил своему другу и коллеге по кораблестроению больше, чем любому другому отечественному корабелу – почти 1400 рублей в год. На эти деньги Федосей Скляев содержал двухэтажный дом прямо на берегу Невы (один из первых каменных домов Санкт-Петербурга), который ввиду отсутствия у него наследников мужского пола после его смерти в 1728 году отошел государству. "Дом Скляева" (Дворцовая наб., 30) неоднократно перестраивался, сейчас в нем – Запасной дом Эрмитажа, где располагаются научные отделы музея. За три века в нем жили самые разные известные люди – художники (Крамской), академики (Тарле), министры (Витте), даже великие князья; но вот мемориальной доски в память о кораблестроителе на нем нет.За заслуги в создании Азовского флота Петр выделил Федосею Скляеву землю и крестьян в Воронежской губернии, и теперь его фамилию носит село Скляево Рамонского района Воронежской области. В 2012 году у села появился даже герб, где два льва на пурпурном поле строят корпус корабля, в память о том, что когда-то Федосей Скляев строил на воронежской земле свои первые корабли. Есть и улица в Воронеже. И, кажется, все – несмотря на огромный вклад в историю отечественного кораблестроения, Федосей Скляев остался как бы в тени своего великого ровесника.

https://ria.ru/20220219/apraksin-1773732257.html

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20210223/prorochestvo-1597533574.html

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морская держава, петр i, россия