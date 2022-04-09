Рейтинг@Mail.ru
В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20220409/sklyaev-1782396016.html
В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева
В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева - РИА Новости, 09.04.2022
В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева
Летом этого года Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. Но кроме царя-реформатора в 1672 году родилось довольно много людей, вписавших... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:00
2022-04-09T10:00
морская держава
морская держава
петр i
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770624282_1:0:1085:610_1920x0_80_0_0_8ba5278a773335881248912ed4749836.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Летом этого года Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. Но кроме царя-реформатора в 1672 году родилось довольно много людей, вписавших свои имена в историю страны, причем некоторые из них происходили из одного села – Преображенского. Именно в Преображенском в 1672 году родился Федосей Скляев. Историк Сергей Минаев рассказал о роли Федосея Скляева в отечественном кораблестроении.Заместитель по кораблямФедосей родился в семье царского конюха Моисея Скляева, служившего в подмосковном имении царя Алексея Михайловича, и – как одногодок юного Петра – попал в "потешный Петров полк" в возрасте четырех лет. Алексей Михайлович принял очень удачное педагогическое решение, так как друзья детства в результате стали для его сына главной опорой трона. Но у Скляева с царем совпало и главное увлечение – флот. Если Петр был вынужден то и дело отвлекаться от него на другие государственные дела, то Федосей занимался корабельным делом практически 100% своего времени – и Петр заслуженно считал его своей правой рукой во всем, что касалось кораблестроения.Они вместе строили суда для Азовского похода (и вместе ходили в него), вместе ездили в Европу в составе Великого посольства. Но вот вернулись они по отдельности – Петру пришлось срочно возвращаться в Москву подавлять Стрелецкий бунт, Скляев же добрался до Венеции и вдобавок к голландскому и английскому опыту набрался и средиземноморского – как оказалось, очень не напрасно. Кроме опыта в кораблестроении он выучил итальянский язык и обзавелся множеством полезных знакомств с моряками и корабелами Адриатики.Применение полученным знаниям нашлось очень далеко от солнечных средиземноморских берегов – на Балтике. Венеции веками приходилось использовать для защиты своих островных владений у берегов современных Хорватии и Греции гребной флот. Не обладая ни скоростью, ни мореходностью парусного, он получал преимущество в маневренности в узких и мелких проливах между островами. Считалось, что после битвы при Лепанто (1571) эпоха гребных флотов закончилась, но закончилась она в первую очередь потому, что Венеция приобрела надежный контроль над этими узкими акваториями.Вклад в победу над шведамиОткрыв военные действия против Швеции, Петр столкнулся с противником, который имел прекрасно развитый морской флот, но не считал необходимым дополнять его сильным гребным – просто потому, что Балтийское море к началу Северной войны было фактически внутренним морем Швеции. Для Петра жизненно важно было побить вот этот развитый морской флот шведов, но создание равного или превосходящего флота заняло бы много лет. Требовалось альтернативное решение, и именно Федосей Скляев увидел окно возможностей, связанных с шхерами.Он сумел в кратчайшие сроки спроектировать судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах, которое назвали "скампавея" (от итальянского skampare – исчезать и via – прочь). От венецианских аналогов оно отличалось многим – размерами (скампавеи были меньше примерно на треть), осадкой (всего полметра) и тем, что если венецианцы использовали в качестве гребцов невольников, то на Балтике на веслах сидели матросы и солдаты десанта. Скляеву удалось еще и наладить производство скампавей поточным способом – их строили быстро из стандартизованных деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникнет потребность.Простота конструкции позволяла собирать скампавеи силами все тех же матросов и солдат, не прибегая к помощи верфей. В результате гребной флот возникал под носом у неприятеля быстро и бил его в слабые места, а в ряде случаев – например, в Гангутском сражении – одерживал победы над морскими кораблями шведов. Эффект от применения гребного флота, построенного по проектам Федосея Скляева, был таков, что уже после завершения Северной войны шведы были вынуждены создать свой собственный "шхерный флот", с помощью которого они удерживали финский берег вплоть до окончательного изгнания с него по результатам войны 1808–1809 годов.Хранитель чертежейРазумеется, Федосей Скляев строил и морской флот – вместе с Петром он строил галеру "Принципиум", линкоры "Предестинацию", "Полтаву", "Фридемекер" и многие другие боевые корабли. Именно он реализовал последний проект Петра – 100-пушечный линейный корабль Балтийского флота, построенный Санкт-Петербургским адмиралтейством (ныне Адмиралтейские верфи, входит в ОСК) уже после смерти императора в 1727 году.Петр доверил ему быть хранителем чертежей и моделей строящихся и построенных судов – из этого наследия потом вырос Военно-морской музей. Приходилось Федосею Скляеву ездить и в Архангельск, налаживать производство боевых кораблей на Соломбальской верфи (ныне "Красная Кузница", входит в ОСК) – в результате там стали строить корабли по его чертежам– и иногда отвлекаться на участие собственно в войне (был ранен в Полтавской битве).Но разный опыт Петра и Федосея Скляева сказывался. Петр был приверженцем английской школы кораблестроения и постоянно получал идейную "подпитку" от нанятых на службу английских корабелов. Для них важнейшим качеством корабля была его способность плыть на далекие расстояния и успешно противостоять морю – Атлантика быстро наказывала тех, кто пренебрегал этими требованиями. Адриатический и Балтийский опыт Скляева говорил ему, что для боевого корабля скорость не менее важна, поскольку бурю можно переждать, а вот враг ждать не будет.В результате собственные проекты Скляева отличались от английских и Петровских удлинением и сужением корпуса. Этими характеристиками обладали построенные им шнявы "Принцесса" и "Лизет", которые благодаря скорости успешно выполняли задачи разведки на Балтике. Были и более крупные корабли конструкции Скляева – линкоры третьего ранга "Нарва" и "Ревель".Служебный флотФедосей Скляев был незаменим там, где речь заходила о служебном флоте, выполнявшем "черновую работу". И на Дону, и на Неве крупные корабли сталкивались с ограничениями по осадке, и чтобы вывести их в море, приходилось использовать "камели" – вот их-то и строил Скляев лучше, чем кто-либо другой. Построенные на Адмиралтейской верфи корабли ставились на камели, после чего буксировались к Кронштадту галерами и лишь затем дооснащались. Ремонт, подъем затонувших кораблей, решение разного рода нетривиальных задач (вроде спуска корабля "Фридемейкер" на воду в зимнее время в полынью, забитую колотым льдом) – все это Федосей Скляев. Первый на Неве эллинг – тоже его рук и ума дело.Царь платил своему другу и коллеге по кораблестроению больше, чем любому другому отечественному корабелу – почти 1400 рублей в год. На эти деньги Федосей Скляев содержал двухэтажный дом прямо на берегу Невы (один из первых каменных домов Санкт-Петербурга), который ввиду отсутствия у него наследников мужского пола после его смерти в 1728 году отошел государству. "Дом Скляева" (Дворцовая наб., 30) неоднократно перестраивался, сейчас в нем – Запасной дом Эрмитажа, где располагаются научные отделы музея. За три века в нем жили самые разные известные люди – художники (Крамской), академики (Тарле), министры (Витте), даже великие князья; но вот мемориальной доски в память о кораблестроителе на нем нет.За заслуги в создании Азовского флота Петр выделил Федосею Скляеву землю и крестьян в Воронежской губернии, и теперь его фамилию носит село Скляево Рамонского района Воронежской области. В 2012 году у села появился даже герб, где два льва на пурпурном поле строят корпус корабля, в память о том, что когда-то Федосей Скляев строил на воронежской земле свои первые корабли. Есть и улица в Воронеже. И, кажется, все – несмотря на огромный вклад в историю отечественного кораблестроения, Федосей Скляев остался как бы в тени своего великого ровесника.
https://ria.ru/20220219/apraksin-1773732257.html
https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html
https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html
https://ria.ru/20210223/prorochestvo-1597533574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770624282_272:0:1085:610_1920x0_80_0_0_6a8496ac0af3a20fbfeed72e8f327169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
морская держава, петр i, россия
10:00 09.04.2022
 

В тени Петра I: история выдающегося кораблестроителя Федосея Скляева

CC0 / / Судостроительная верфь в начале XVIII века
Судостроительная верфь в начале XVIII века - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Летом этого года Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. Но кроме царя-реформатора в 1672 году родилось довольно много людей, вписавших свои имена в историю страны, причем некоторые из них происходили из одного села – Преображенского. Именно в Преображенском в 1672 году родился Федосей Скляев. Историк Сергей Минаев рассказал о роли Федосея Скляева в отечественном кораблестроении.

Заместитель по кораблям

Федосей родился в семье царского конюха Моисея Скляева, служившего в подмосковном имении царя Алексея Михайловича, и – как одногодок юного Петра – попал в "потешный Петров полк" в возрасте четырех лет. Алексей Михайлович принял очень удачное педагогическое решение, так как друзья детства в результате стали для его сына главной опорой трона. Но у Скляева с царем совпало и главное увлечение – флот. Если Петр был вынужден то и дело отвлекаться от него на другие государственные дела, то Федосей занимался корабельным делом практически 100% своего времени – и Петр заслуженно считал его своей правой рукой во всем, что касалось кораблестроения.
CC0 / / "Азовский флот под Азовом" в 1686. Гравюра А.Шконебека
Азовский флот под Азовом в 1686. Гравюра А.Шконебека - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC0 / /
"Азовский флот под Азовом" в 1686. Гравюра А.Шконебека
Они вместе строили суда для Азовского похода (и вместе ходили в него), вместе ездили в Европу в составе Великого посольства. Но вот вернулись они по отдельности – Петру пришлось срочно возвращаться в Москву подавлять Стрелецкий бунт, Скляев же добрался до Венеции и вдобавок к голландскому и английскому опыту набрался и средиземноморского – как оказалось, очень не напрасно. Кроме опыта в кораблестроении он выучил итальянский язык и обзавелся множеством полезных знакомств с моряками и корабелами Адриатики.
Применение полученным знаниям нашлось очень далеко от солнечных средиземноморских берегов – на Балтике. Венеции веками приходилось использовать для защиты своих островных владений у берегов современных Хорватии и Греции гребной флот. Не обладая ни скоростью, ни мореходностью парусного, он получал преимущество в маневренности в узких и мелких проливах между островами. Считалось, что после битвы при Лепанто (1571) эпоха гребных флотов закончилась, но закончилась она в первую очередь потому, что Венеция приобрела надежный контроль над этими узкими акваториями.

Вклад в победу над шведами

Открыв военные действия против Швеции, Петр столкнулся с противником, который имел прекрасно развитый морской флот, но не считал необходимым дополнять его сильным гребным – просто потому, что Балтийское море к началу Северной войны было фактически внутренним морем Швеции. Для Петра жизненно важно было побить вот этот развитый морской флот шведов, но создание равного или превосходящего флота заняло бы много лет. Требовалось альтернативное решение, и именно Федосей Скляев увидел окно возможностей, связанных с шхерами.
Портрет графа Федора Матвеевича Апраксина - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 10:19Морская держава
Адмирал-администратор: как Федор Апраксин помог построить флот
Он сумел в кратчайшие сроки спроектировать судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах, которое назвали "скампавея" (от итальянского skampare – исчезать и via – прочь). От венецианских аналогов оно отличалось многим – размерами (скампавеи были меньше примерно на треть), осадкой (всего полметра) и тем, что если венецианцы использовали в качестве гребцов невольников, то на Балтике на веслах сидели матросы и солдаты десанта.
Скляеву удалось еще и наладить производство скампавей поточным способом – их строили быстро из стандартизованных деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникнет потребность.
CC0 / / Картина Алексея Боголюбова "Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года"
Картина Алексея Боголюбова Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC0 / /
Картина Алексея Боголюбова "Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года"
Простота конструкции позволяла собирать скампавеи силами все тех же матросов и солдат, не прибегая к помощи верфей. В результате гребной флот возникал под носом у неприятеля быстро и бил его в слабые места, а в ряде случаев – например, в Гангутском сражении – одерживал победы над морскими кораблями шведов. Эффект от применения гребного флота, построенного по проектам Федосея Скляева, был таков, что уже после завершения Северной войны шведы были вынуждены создать свой собственный "шхерный флот", с помощью которого они удерживали финский берег вплоть до окончательного изгнания с него по результатам войны 1808–1809 годов.

Хранитель чертежей

Разумеется, Федосей Скляев строил и морской флот – вместе с Петром он строил галеру "Принципиум", линкоры "Предестинацию", "Полтаву", "Фридемекер" и многие другие боевые корабли. Именно он реализовал последний проект Петра – 100-пушечный линейный корабль Балтийского флота, построенный Санкт-Петербургским адмиралтейством (ныне Адмиралтейские верфи, входит в ОСК) уже после смерти императора в 1727 году.
Пётр I в Дептфорде в 1698 г. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:00Морская держава
Как путешествие Петра I за границу изменило судьбу Петербурга и России
Петр доверил ему быть хранителем чертежей и моделей строящихся и построенных судов – из этого наследия потом вырос Военно-морской музей. Приходилось Федосею Скляеву ездить и в Архангельск, налаживать производство боевых кораблей на Соломбальской верфи (ныне "Красная Кузница", входит в ОСК) – в результате там стали строить корабли по его чертежам– и иногда отвлекаться на участие собственно в войне (был ранен в Полтавской битве).
Но разный опыт Петра и Федосея Скляева сказывался. Петр был приверженцем английской школы кораблестроения и постоянно получал идейную "подпитку" от нанятых на службу английских корабелов. Для них важнейшим качеством корабля была его способность плыть на далекие расстояния и успешно противостоять морю – Атлантика быстро наказывала тех, кто пренебрегал этими требованиями. Адриатический и Балтийский опыт Скляева говорил ему, что для боевого корабля скорость не менее важна, поскольку бурю можно переждать, а вот враг ждать не будет.
Морской штандарт Петра I, 1703 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 10:00Морская держава
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
В результате собственные проекты Скляева отличались от английских и Петровских удлинением и сужением корпуса. Этими характеристиками обладали построенные им шнявы "Принцесса" и "Лизет", которые благодаря скорости успешно выполняли задачи разведки на Балтике. Были и более крупные корабли конструкции Скляева – линкоры третьего ранга "Нарва" и "Ревель".

Служебный флот

Федосей Скляев был незаменим там, где речь заходила о служебном флоте, выполнявшем "черновую работу". И на Дону, и на Неве крупные корабли сталкивались с ограничениями по осадке, и чтобы вывести их в море, приходилось использовать "камели" – вот их-то и строил Скляев лучше, чем кто-либо другой. Построенные на Адмиралтейской верфи корабли ставились на камели, после чего буксировались к Кронштадту галерами и лишь затем дооснащались. Ремонт, подъем затонувших кораблей, решение разного рода нетривиальных задач (вроде спуска корабля "Фридемейкер" на воду в зимнее время в полынью, забитую колотым льдом) – все это Федосей Скляев. Первый на Неве эллинг – тоже его рук и ума дело.
Царь платил своему другу и коллеге по кораблестроению больше, чем любому другому отечественному корабелу – почти 1400 рублей в год. На эти деньги Федосей Скляев содержал двухэтажный дом прямо на берегу Невы (один из первых каменных домов Санкт-Петербурга), который ввиду отсутствия у него наследников мужского пола после его смерти в 1728 году отошел государству. "Дом Скляева" (Дворцовая наб., 30) неоднократно перестраивался, сейчас в нем – Запасной дом Эрмитажа, где располагаются научные отделы музея. За три века в нем жили самые разные известные люди – художники (Крамской), академики (Тарле), министры (Витте), даже великие князья; но вот мемориальной доски в память о кораблестроителе на нем нет.
Постройка в Воронеже флотилии для второго Азовского похода Петром I в 1696 г., Юрий Кушевский, 2009 год - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля 2021, 08:00Морская держава
Как немецкий живописец напророчил Петру I славу создателя морской державы
За заслуги в создании Азовского флота Петр выделил Федосею Скляеву землю и крестьян в Воронежской губернии, и теперь его фамилию носит село Скляево Рамонского района Воронежской области. В 2012 году у села появился даже герб, где два льва на пурпурном поле строят корпус корабля, в память о том, что когда-то Федосей Скляев строил на воронежской земле свои первые корабли. Есть и улица в Воронеже. И, кажется, все – несмотря на огромный вклад в историю отечественного кораблестроения, Федосей Скляев остался как бы в тени своего великого ровесника.
 
Морская державаМорская державаПетр IРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала