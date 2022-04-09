https://ria.ru/20220409/siriya-1782707771.html
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама - РИА Новости, 09.04.2022
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама
Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:14
2022-04-09T19:14
2022-04-09T19:21
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война в сирии
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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на корреспондентов.По данным агентства, силы ПВО "поражают враждебные цели в небе над районом Масьяф".
https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
19:14 09.04.2022 (обновлено: 19:21 09.04.2022)
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама
ПВО Сирии отражают атаку над провинцией Хама на северо-западе страны