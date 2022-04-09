https://ria.ru/20220409/siriya-1782707771.html

Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама

Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама - РИА Новости, 09.04.2022

Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама

Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:14

2022-04-09T19:14

2022-04-09T19:21

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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на корреспондентов.По данным агентства, силы ПВО "поражают враждебные цели в небе над районом Масьяф".

https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html

сирия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, сирия