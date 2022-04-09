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Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама - РИА Новости, 09.04.2022
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Война в Сирии
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Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама - РИА Новости, 09.04.2022
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама
Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:14
2022-04-09T19:21
в мире
сирия
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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на корреспондентов.По данным агентства, силы ПВО "поражают враждебные цели в небе над районом Масьяф".
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в мире, сирия
19:14 09.04.2022 (обновлено: 19:21 09.04.2022)
 
Сирийские ПВО отражают атаку над провинцией Хама

ПВО Сирии отражают атаку над провинцией Хама на северо-западе страны

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Противовоздушные силы Сирии отражают атаку над районом Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны, сообщило Сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на корреспондентов.
По данным агентства, силы ПВО "поражают враждебные цели в небе над районом Масьяф".
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