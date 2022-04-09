https://ria.ru/20220409/roskomnadzor-1782695241.html

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод" - РИА Новости, 09.04.2022

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:00

2022-04-09T17:00

2022-04-09T17:00

общество

технологии

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.Ведомство напоминает, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 207.3 УК РФ).

https://ria.ru/20220409/google-1782664657.html

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, россия, украина, вооруженные силы рф