Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу holod.media", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.
Ведомство напоминает, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 207.3 УК РФ).
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