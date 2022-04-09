Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод" - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/roskomnadzor-1782695241.html
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод" - РИА Новости, 09.04.2022
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:00
2022-04-09T17:00
общество
технологии
россия
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.Ведомство напоминает, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 207.3 УК РФ).
https://ria.ru/20220409/google-1782664657.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, украина, вооруженные силы рф
17:00 09.04.2022
 
Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Холод"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу holod.media", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.
Ведомство напоминает, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 207.3 УК РФ).
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 11:20
Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ"
 
ОбществоТехнологииРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала