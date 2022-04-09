https://ria.ru/20220409/priyut-1782696591.html

Приюты для животных страдают из-за санкций

Приюты для животных страдают из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022

Приюты для животных страдают из-за санкций

Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.

2022-04-09T17:16

2022-04-09T17:16

2022-04-09T18:40

видео

животные

санкции

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Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов — запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приюты для животных страдают из-за санкций Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций. Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов – запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции. 2022-04-09T17:16 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, животные, санкции, видео