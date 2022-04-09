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Приюты для животных страдают из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022
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Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных страдают из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022
Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.
2022-04-09T17:16
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видео
животные
санкции
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Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов — запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.
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Ольга Кожухова
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353
60
353
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Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций. Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов – запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.
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видео, животные, санкции, видео
Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.
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17:16 09.04.2022 (обновлено: 18:40 09.04.2022)
 

Приюты для животных страдают из-за санкций

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Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.
Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов — запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.
 
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