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Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных страдают из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022
Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.
2022-04-09T17:16
2022-04-09T17:16
2022-04-09T18:40
видео
животные
санкции
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Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов — запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций. Например, благотворительному фонду "Сострадание", на попечении которого находятся 250 собак и 30 кошек, не хватает лекарств и кормов – запасов осталось на полмесяца. Приют "Дом хвостиков" в Ленинградской области почти лишен финансовой поддержки, поскольку обслуживается в банке, попавшем под санкции.
2022-04-09T17:16
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, санкции, видео
17:16 09.04.2022 (обновлено: 18:40 09.04.2022)
Приюты для животных страдают из-за санкций
Приюты для животных испытывают большие трудности из-за антироссийских санкций.