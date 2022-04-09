Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/pomosch-1782718495.html
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.04.2022
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:34
2022-04-09T21:34
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779219224_36:133:2199:1350_1920x0_80_0_0_58d3330985cda6dc2e06fb0635972b6a.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.В субъектах РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, уточнил Мизинцев. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал он.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779219224_300:70:2140:1450_1920x0_80_0_0_719dad642660bcc17e46899b998484f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
21:34 09.04.2022
 
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9977,3 тонны гуманитарных грузов, проведена 781 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки девять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 197 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
В субъектах РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, уточнил Мизинцев. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала