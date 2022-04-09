https://ria.ru/20220409/pomosch-1782718495.html

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.04.2022

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:34

2022-04-09T21:34

2022-04-09T21:34

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.В субъектах РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, уточнил Мизинцев. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал он.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина