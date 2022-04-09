https://ria.ru/20220409/pomosch-1782718495.html
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.04.2022
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:34
2022-04-09T21:34
2022-04-09T21:34
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.В субъектах РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, уточнил Мизинцев. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал он.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гумпомощи
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией
на Украину
уже доставлено 9977,3 тонны гуманитарных грузов, проведена 781 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки девять в Донецкой, Луганской народных республиках
и Херсонской области
, в ходе которых мирному населению передано 197 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых население получит 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
В субъектах РФ функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, уточнил Мизинцев. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал он.