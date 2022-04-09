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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/obstrel-1782691360.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Гольмовский в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:26
2022-04-09T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Гольмовский в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 16.00 мск, по Гольмовскому было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
16:26 09.04.2022 (обновлено: 16:32 09.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Гольмовского украинскими войсками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Гольмовский в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 16.00 мск, по Гольмовскому было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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