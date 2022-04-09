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Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/obstrel-1782690015.html
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:06
2022-04-09T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
петровский район
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе - мужчине 1973 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) Петровского района Донецка", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, петровский район, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
16:06 09.04.2022
 
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками

ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе - мужчине 1973 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) Петровского района Донецка", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККПетровский районУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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