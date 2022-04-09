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Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:06
2022-04-09T16:06
2022-04-09T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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петровский район
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе - мужчине 1973 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) Петровского района Донецка", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками