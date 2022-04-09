https://ria.ru/20220409/obstrel-1782690015.html

Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками

Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022

Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:06

2022-04-09T16:06

2022-04-09T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

петровский район

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе - мужчине 1973 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) Петровского района Донецка", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, петровский район, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины