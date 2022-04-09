https://ria.ru/20220409/naemniki-1782716525.html

Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников

Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников - РИА Новости, 09.04.2022

Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:13

2022-04-09T21:13

2022-04-09T22:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

мариуполь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781826276_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_3c649c1194ced2f0b07dc634935c79f8.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.Комментируя видео, Кадыров отметил, что после плена националисты преображаются и "заливаются соловьем"."Так или иначе, но этот националист решил сдаться <...> Он также дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства", – добавил глава Чечни.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, вооруженные силы украины