21:13 09.04.2022 (обновлено: 22:59 09.04.2022)
Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников
Пленный украинский солдат заявил о 200-300 иностранных наемниках на заводе "Азовсталь"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
"На "Азовсталь" находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и "Азова" 1500-2000", — говорит пленный на видео.
Комментируя видео, Кадыров отметил, что после плена националисты преображаются и "заливаются соловьем".
"Так или иначе, но этот националист решил сдаться <...> Он также дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства", – добавил глава Чечни.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Как заявил ранее Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".