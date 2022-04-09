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Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/naemniki-1782716525.html
Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников
Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников - РИА Новости, 09.04.2022
Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:13
2022-04-09T22:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
мариуполь
украина
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.Комментируя видео, Кадыров отметил, что после плена националисты преображаются и "заливаются соловьем"."Так или иначе, но этот националист решил сдаться &lt;...&gt; Он также дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства", – добавил глава Чечни.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
21:13 09.04.2022 (обновлено: 22:59 09.04.2022)
 
Пленный солдат заявил, что на "Азовстали" находятся 200-300 наемников

Пленный украинский солдат заявил о 200-300 иностранных наемниках на заводе "Азовсталь"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.

"На "Азовсталь" находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и "Азова" 1500-2000", — говорит пленный на видео.

Комментируя видео, Кадыров отметил, что после плена националисты преображаются и "заливаются соловьем".
"Так или иначе, но этот националист решил сдаться <...> Он также дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства", – добавил глава Чечни.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Как заявил ранее Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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