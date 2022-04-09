https://ria.ru/20220409/moskva-1782661312.html
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Московские дороги промоют с шампунем после зимы - РИА Новости, 09.04.2022
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:01
2022-04-09T11:01
2022-04-09T15:38
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы
11:01 09.04.2022 (обновлено: 15:38 09.04.2022)
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Заммэра Бирюков: московские дороги промоют с шампунем после зимы
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.