https://ria.ru/20220409/moskva-1782661312.html

Московские дороги промоют с шампунем после зимы

Московские дороги промоют с шампунем после зимы - РИА Новости, 09.04.2022

Московские дороги промоют с шампунем после зимы

Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:01

2022-04-09T11:01

2022-04-09T15:38

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20220408/polovode-1782542931.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, городское хозяйство москвы