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Московские дороги промоют с шампунем после зимы - РИА Новости, 09.04.2022
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Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Московские дороги промоют с шампунем после зимы - РИА Новости, 09.04.2022
Московские дороги промоют с шампунем после зимы
Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:01
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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общество, городское хозяйство москвы
11:01 09.04.2022 (обновлено: 15:38 09.04.2022)
 
Московские дороги промоют с шампунем после зимы

Заммэра Бирюков: московские дороги промоют с шампунем после зимы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник коммунальной службы моет тротуар на Кудринской площади в Москве
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая в этом году промывка дорог в Москве с шампунем пройдет в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 15:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: спасательные и коммунальные службы Москвы готовы к половодью
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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