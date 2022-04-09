https://ria.ru/20220409/moskalkova-1782715539.html
Москалькова сообщила о возвращении 32 российских дальнобойщиков из Украины
Москалькова сообщила о возвращении 32 российских дальнобойщиков из Украины - РИА Новости, 09.04.2022
Москалькова сообщила о возвращении 32 российских дальнобойщиков из Украины
Возвращены 32 российских водителя, удерживаемых на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T20:46
2022-04-09T20:46
2022-04-09T20:46
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украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Возвращены 32 российских водителя, удерживаемых на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Москалькова сообщила о возвращении 32 российских дальнобойщиков из Украины
Москалькова: из Украины возвращены 32 российских дальнобойщика и ряд граждан Беларуси