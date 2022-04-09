https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782663332.html

В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2022

В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 3353 человек с COVID, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:13

2022-04-09T11:13

2022-04-09T11:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 3353 человек с COVID, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 3353 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек."Выявлено 13 573 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 288 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19