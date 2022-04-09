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В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782663332.html
В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2022
В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 3353 человек с COVID, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:13
2022-04-09T11:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 3353 человек с COVID, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 3353 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек."Выявлено 13 573 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 288 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:13 09.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3353 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 3353 человек с COVID, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 3353 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
За сутки в России выявлено 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек.
"Выявлено 13 573 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 288 человек", - говорится в сообщении.
 
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