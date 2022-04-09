Рейтинг@Mail.ru
Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782719478.html
Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен
Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен - РИА Новости, 09.04.2022
Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться в плен. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:46
2022-04-09T21:46
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться в плен."Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть", - заявил в своем Telegram-канале Кадыров.Он отметил, что стоит воспользоваться шансом и "сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям".Кадыров добавил, что пленных нацгвардейцев взяли в городе Рубежное."Они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит. Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой", - написал Кадыров о пленных.На кадрах, опубликованных Кадыровым, пленные солдаты, отвечая на вопрос помощника Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова о состоянии боевого духа среди украинских солдат, отвечают, что он у них на уровне "ниже среднего".Глава Чечни добавил, что не хотел больше предлагать подразделениями ВСУ сложить оружие, но "глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это еще раз".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, рамзан кадыров
21:46 09.04.2022
 
Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен

Глава Чечни Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться в плен.
"Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть", - заявил в своем Telegram-канале Кадыров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
Он отметил, что стоит воспользоваться шансом и "сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям".
Кадыров добавил, что пленных нацгвардейцев взяли в городе Рубежное.
"Они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит. Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой", - написал Кадыров о пленных.
На кадрах, опубликованных Кадыровым, пленные солдаты, отвечая на вопрос помощника Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова о состоянии боевого духа среди украинских солдат, отвечают, что он у них на уровне "ниже среднего".
Глава Чечни добавил, что не хотел больше предлагать подразделениями ВСУ сложить оружие, но "глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это еще раз".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 19:19
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала