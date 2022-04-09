https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782719478.html

Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен

Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен - РИА Новости, 09.04.2022

Кадыров призвал военных Украины сдаться в плен

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться в плен. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:46

2022-04-09T21:46

2022-04-09T21:46

в мире

россия

украина

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины сдаться в плен."Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть", - заявил в своем Telegram-канале Кадыров.Он отметил, что стоит воспользоваться шансом и "сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям".Кадыров добавил, что пленных нацгвардейцев взяли в городе Рубежное."Они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит. Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой", - написал Кадыров о пленных.На кадрах, опубликованных Кадыровым, пленные солдаты, отвечая на вопрос помощника Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова о состоянии боевого духа среди украинских солдат, отвечают, что он у них на уровне "ниже среднего".Глава Чечни добавил, что не хотел больше предлагать подразделениями ВСУ сложить оружие, но "глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это еще раз".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, рамзан кадыров